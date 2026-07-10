Mais de 200 atividades movimentam colônia de férias gratuita no Recife

Projeto Brinca Recife oferece programação para crianças de todas as idades em pelo menos 16 bairros da capital até o dia 23 de julho

Diversão garantida para a criançada no Recife (Wagner Ramos/PCR Imagem)

Pelo menos 16 bairros do Recife recebem atividades recreativas e educativas durante as férias escolares em julho. Promovido por diversas secretarias e órgãos da Prefeitura do Recife, o Brinca Recife chega à terceira edição com mais de 200 ações distribuídas em praças, parques, museus, Centros Comunitários da Paz (Compaz), unidades do CRIAR e outros equipamentos públicos.

“É uma colônia de férias unificada, com atividades por toda a cidade, fazendo com que todas as crianças tenham a oportunidade de brincar e se desenvolver em espaços públicos”, afirma a secretária-executiva da Primeira Infância, Luciana Lima. “É por meio da brincadeira que promovemos o desenvolvimento e os estímulos necessários para a criança”, completa.

O Parque Alagável Campo do Barro e a comunidade Dancing Days passam a integrar a programação pela primeira vez e, no dia 20 de julho, receberão oficinas, apresentações culturais, atividades esportivas e uma ação de vacinação. A Comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, também receberá programação especial, com oficinas e brincadeiras nos dias 14, 21 e 23 de julho, das 14h às 17h.

Para quem prefere atividades ao ar livre, os parques Eduardo Campos, na Zona Sul, e da Tamarineira, na Zona Norte, contam com as tradicionais fontes interativas. Os jatos de água funcionam quatro vezes ao dia — às 10h, 14h, 16h30 e 19h30 — durante meia hora.

O roteiro de férias também inclui as seis unidades do Compaz, que contarão com uma programação com oficinas, sessões de cinema, contação de histórias, atividades esportivas e recreativas. Já as unidades do CRIAR da Caxangá e da Mustardinha oferecem 570 vagas para crianças de 0 a 6 anos dinâmicas imersivas e sensoriais, além de um show com Ilana Ventura.

Os equipamentos culturais também entram no roteiro do Brinca Recife. O Paço do Frevo terá atividades especiais às terças-feiras e aos sábados, enquanto o Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam) promove oficinas com geotintas e construção de pipas até o dia 20 de julho. Sem datas divulgadas, o Museu Murilo La Greca promoverá oficinas de arte e fotografia.

Para inscrever as crianças, basta usar o aplicativo Conecta Recife, acessar o Conecta Recife ou o Brinca Recife.

Cidade movimentada

Além de oferecer lazer durante as férias escolares, a programação também impulsiona a economia local. Vendedor de churros no Parque da Tamarineira, Amilson Jorge da Silva, de 60 anos, comemorou o aumento nas vendas durante a abertura do projeto. “Foi uma maravilha. Eu só não vendi mais porque acabaram todos os churros. O projeto foi uma belíssima iniciativa da prefeitura”, afirmou.

Quem também aprovou a programação foi Rosângela Buarque, de 41 anos, que levou a filha de cinco anos e a sobrinha para participar das atividades. “Foi muito divertido para elas e também para as crianças da comunidade que não têm tantas condições e puderam se divertir da mesma forma. Durante as férias, em casa, elas ficam sem ter o que fazer, e nessas atividades conseguem gastar energia”, disse.

