° / °
Vida Urbana
EM JULHO

Mais de 200 atividades movimentam colônia de férias gratuita no Recife

Projeto Brinca Recife oferece programação para crianças de todas as idades em pelo menos 16 bairros da capital até o dia 23 de julho

Guto Moraes

Publicado: 10/07/2026 às 20:36

Seguir no Google News Seguir

Diversão garantida para a criançada no Recife/Wagner Ramos/PCR Imagem

Diversão garantida para a criançada no Recife (Wagner Ramos/PCR Imagem)

Pelo menos 16 bairros do Recife recebem atividades recreativas e educativas durante as férias escolares em julho. Promovido por diversas secretarias e órgãos da Prefeitura do Recife, o Brinca Recife chega à terceira edição com mais de 200 ações distribuídas em praças, parques, museus, Centros Comunitários da Paz (Compaz), unidades do CRIAR e outros equipamentos públicos.

“É uma colônia de férias unificada, com atividades por toda a cidade, fazendo com que todas as crianças tenham a oportunidade de brincar e se desenvolver em espaços públicos”, afirma a secretária-executiva da Primeira Infância, Luciana Lima. “É por meio da brincadeira que promovemos o desenvolvimento e os estímulos necessários para a criança”, completa.

O Parque Alagável Campo do Barro e a comunidade Dancing Days passam a integrar a programação pela primeira vez e, no dia 20 de julho, receberão oficinas, apresentações culturais, atividades esportivas e uma ação de vacinação. A Comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, também receberá programação especial, com oficinas e brincadeiras nos dias 14, 21 e 23 de julho, das 14h às 17h.

Para quem prefere atividades ao ar livre, os parques Eduardo Campos, na Zona Sul, e da Tamarineira, na Zona Norte, contam com as tradicionais fontes interativas. Os jatos de água funcionam quatro vezes ao dia — às 10h, 14h, 16h30 e 19h30 — durante meia hora.

O roteiro de férias também inclui as seis unidades do Compaz, que contarão com uma programação com oficinas, sessões de cinema, contação de histórias, atividades esportivas e recreativas. Já as unidades do CRIAR da Caxangá e da Mustardinha oferecem 570 vagas para crianças de 0 a 6 anos dinâmicas imersivas e sensoriais, além de um show com Ilana Ventura.

Os equipamentos culturais também entram no roteiro do Brinca Recife. O Paço do Frevo terá atividades especiais às terças-feiras e aos sábados, enquanto o Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam) promove oficinas com geotintas e construção de pipas até o dia 20 de julho. Sem datas divulgadas, o Museu Murilo La Greca promoverá oficinas de arte e fotografia.

Para inscrever as crianças, basta usar o aplicativo Conecta Recife, acessar o Conecta Recife ou o Brinca Recife.

Cidade movimentada

Além de oferecer lazer durante as férias escolares, a programação também impulsiona a economia local. Vendedor de churros no Parque da Tamarineira, Amilson Jorge da Silva, de 60 anos, comemorou o aumento nas vendas durante a abertura do projeto. “Foi uma maravilha. Eu só não vendi mais porque acabaram todos os churros. O projeto foi uma belíssima iniciativa da prefeitura”, afirmou.

Quem também aprovou a programação foi Rosângela Buarque, de 41 anos, que levou a filha de cinco anos e a sobrinha para participar das atividades. “Foi muito divertido para elas e também para as crianças da comunidade que não têm tantas condições e puderam se divertir da mesma forma. Durante as férias, em casa, elas ficam sem ter o que fazer, e nessas atividades conseguem gastar energia”, disse.

Brincadeiras , Crianças , ferias , Programação , Recife
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP