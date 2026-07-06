Férias de julho: confira opções gratuitas de lazer e diversão para as crianças no Grande Recife

Região Metropolitana do Recife está repleta de opções para os pequenos gastarem a energia nestas férias de julho

Grande Recife está repleto de opções para os pequenos nas férias de julho. (Foto: Maurício Ferry/DP Foto )

As férias de julho já chegaram e, com elas, o tempo livre das crianças. Nesse momento, muitos pais e responsáveis buscam alternativas para tirar os pequenos das telas. Este momento tão aguardado é um período de descanso, diversão e convivência com a família e os amigos.

Nesse contexto, as brincadeiras têm potencial para o desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional das crianças. É o que explica a coordenadora pedagógica geral da Educação Infantil do Colégio CBV, Samantha Olegario.

Ela destaca que, ao brincar, a criança experimenta, cria, interage, amplia linguagem, fortalece autonomia e aprende a lidar com diferentes situações e problemas.

"As férias são uma oportunidade preciosa para fortalecer vínculos familiares, criar memórias afetivas e proporcionar experiências que contribuem para o desenvolvimento de forma leve, prazerosa e significativa", explica a pedagoga.

No Grande Recife, a diversão está espalhada em diversas opções. O Diario de Pernambuco reuniu programações gratuitas disponíveis neste mês para os pequenos aproveitarem.

Recife

Shopping Recife

No Shopping Recife, uma experiência temática de “Toy Story” está disponível até o dia 2 de agosto. A expectativa é de uma aventura repleta de atividades interativas que recriam cenários e momentos marcantes da franquia.

Podem participar crianças a partir de 2 a 12 anos, acompanhadas por adulto responsável. A entrada é gratuita mediante cadastro pelo site www.shoppingrecife.com.br/toystory ou de forma presencial no local do evento e entrega de 1 kg de alimento.

Shopping RioMar

No Shopping RioMar, os pequenos poderão acessar a exposição gratuita “Gigantes do Gelo”, com réplicas de animais da Era Glacial.

A experiência imersiva promete transportar o público para o período Glacial e é uma oportunidade de aprender sobre a história. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas no App do RioMar Recife.

Shopping ETC

O Shopping ETC promove cinco sábados de espetáculos gratuitos nas férias. A programação reúne shows, espetáculos circenses, apresentações teatrais e números de mágica para os pequenos e as famílias.

Todas as apresentações acontecerão aos sábados, sempre às 16h, no Mezanino. No próximo sábado (11), tem apresentação do espetáculo Moana, inspirado na animação de mesmo nome.

O Mágico Girafa traz um show pensado para crianças e adultos, no sábado (18). O destaque da tarde é o concurso de pintura do Tio Girafa, em que o público é convidado a participar ativamente e avaliar as obras do próprio mágico.

A Trup da Alegria chega ao Mezanino no dia 25, com artistas circenses, atrações encantadoras e surpresas que prometem fazer crianças e adultos embarcarem em uma tarde de pura diversão.

Com show do Mário e Luigi, a programação será encerrada no dia 1° de agosto. A apresentação "Aventura de Irmãos" transforma o palco em um mundo digital repleto de surpresas e vai provar que, quando a união vence o medo, o jogo nunca termina.

Shopping Tacaruna

No Shopping Tacaruna, a programação especial de férias começa com a chegada do circuito Brincar de Brincar. O espaço funciona até o 1º de agosto, na Praça de Eventos do mall.

O circuito reúne diferentes estações interativas que estimulam o movimento, a imaginação e a convivência entre as crianças. Entre as experiências disponíveis estão os blocos gigantes, que incentivam a construção de formas e estruturas, desenvolvendo a criatividade e a coordenação motora; e o banco de pregos, no qual os participantes criam formas em relevo ao pressionar um painel composto por pinos móveis.

Além do Brincar de Brincar, também oferece outras opções para o período de férias no Tacaruna.

No Rooftop, a Trup Produções apresenta os espetáculos teatrais “A princesa dos oceanos”, no dia 19; e “Os Amarelinhos”, nos dias 12 e 26. A programação acontece sempre aos domingos, a partir das 17h, com entrada gratuita (sujeita à capacidade do espaço).

Shopping Boa Vista

O “modo férias” no Shopping Boa Vista promete muita música, brincadeiras e interação com a garotada. A programação estará disponível de 17 a 25 de julho, em palco montado na praça de alimentação da 3ª etapa do centro comercial.

As apresentações são realizadas sempre no horário das 15h às 17h. Entre as atrações divulgadas, estão a Patrulha Canina, no dia 17; Guerreiras do K-Pop, no dia 18; Bolofofos, no dia 24; e Toy Story, no dia 25. Após cada show, as personagens ficarão disponíveis para interagir e tirar fotos com as crianças.

Livraria Jardim

Na Livraria Jardim, na Boa Vista, a programação busca promover novas descobertas entre livros, oficinas e experiências criativas para os pequenos. Algumas das atividades serão gratuitas, com ingressos disponíveis no Sympla.

É o caso do “Jardim da Imaginação: Contação de Histórias”, é uma atividade sem custos que acontecerá em todos os domingos de julho.

Parque Estadual Dois Irmãos

No Parque Estadual Dois Irmãos, os fins de semana do mês de julho contarão com uma programação especial com atividades educativas, recreativas e de sensibilização ambiental.

Entre as atrações estão oficinas de argila, geotinta, biojoias, compostagem e reciclagem, circuitos temáticos pela Caatinga e pela Mata Atlântica, jogos ecológicos, pintura corporal, brincadeiras educativas e atividades como Mini Biólogo, Mini Veterinário e Mini Zootecnista.

Os visitantes também poderão participar de visitas aos bastidores do zoológico, conhecer a exposição de animais taxidermizados e visitar a exposição Floresta Irmã, ampliando a experiência de educação ambiental durante o passeio.

As atividades são gratuitas para os visitantes que adquirirem o ingresso de acesso ao Parque (R$ 5 a inteira e R$ 2,50 a meia). As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.

Cinema UFPE

A sétima edição do “Saber & Brincar”, no formato “Férias no Cinema”, promovido pela Pró-Reitoria de Cultura (Procult) da UFPE já teve início. A iniciativa, realizada no Cinema da UFPE, exibe gratuitamente produções voltadas ao público infantil, juvenil e adulto até o dia 10 de julho, sempre em dias úteis.

Para participar do evento “Saber e Brincar”, basta comparecer ao Cinema da UFPE, localizado no Complexo de Convenções da Universidade, na Avenida Professor Moraes Rego, nº 1235, no bairro da Cidade Universitária, no Recife. Confira abaixo a programação completa.

Nesta segunda (6): 14h – Pequenos espiões (Classificação Livre); 16h – Missão impossível (1996) (12 anos); 18h – Atômica (16 anos).

Terça (7): 14h – Sessão Especial: Capitães de areia (16 anos); 17h – Conta comigo (12 anos).

Quarta (8): 14h – As branquelas (14 anos); 16h – Fargo – Uma comédia de erros (18 anos); 18h – Pulp fiction: Tempo de violência (18 anos).

Quinta (9): 14h – Up – Altas aventuras (Classificação Livre); 16h – Aquarius, de Kleber Mendonça Filho (18 anos); 19h – Atividade paranormal (16 anos).

Sexta (10): 14h – Tico e Teco: Defensores da lei (Classificação Livre); 16h – Corra que a polícia vem aí! (1988) (14 anos); 18h – Seven – Os sete crimes capitais (16 anos).

Museu do Homem do Nordeste

Nos dias 17 e 18 de julho, o Museu do Homem do Nordeste promoverá a oficina de férias gratuita de confecção de mamulengos de luva. Os participantes vão aprender a história dessa manifestação, colocar a mão na massa com muita criatividade e fazer uma encenação.

A atividade é voltada para o público em geral, e crianças a partir de 7 anos podem participar, além de jovens e adultos. Em ambos os dias, a inscrição é feita no local, 1h antes do início da oficina. O número de vagas é de 25 por dia.

Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco

A Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco também preparou uma programação especial para todos os públicos.

Toda quinta do mês de julho - Julho & Jogos. Atividades de inclusão, socialização e entretenimento para pessoas cegas e com baixa visão por meio da utilização de jogos acessíveis, no Setor Braille, horário: das 14h às 16h30.

Entre os dias 1º a 31 de julho, acontecem as Férias na BPE, no setor Infantil, Horário: das 8h às 17h (segunda a sexta); e 9h às 13h (sábado). No mesmo período, o setor juvenil recebe o Troca-troca Literária das 10h às 17h (segunda a sexta).

De 06 a 31/07, das 8h às 17h, Exposição do Ciência Móvel, no Hall da BPE.

Dia 15 de julho, às 14h - Contação de histórias, oficina e caça ao tesouro no setor infantil. Faixa etária: 5 a 11 anos. Vagas Limitadas. Informações: 3181-2660.

Dia 22 de julho, às 9h - Circuito de brincadeiras antigas e contação de histórias no setor Infantil. Faixa etária: 5 a 11 anos. Vagas Limitadas. Informações: 3181-2660.

Dia 29 de julho, às 14h - Contação de histórias e oficina no setor Infantil. Faixa etária: 5 a 11 anos. Vagas Limitadas. Informações: 3181-2660.

Olinda

Shopping Patteo

Em Olinda, o Shopping Patteo promete férias repletas de diversão. Com o tema "Férias de Cinema", o centro de compras divulgou uma programação especial repleta de atrações lúdicas, personagens queridos do público infantil, atividades interativas e diversas opções de entretenimento para toda a família.

Sempre a partir das 15h, na varanda panorâmica do piso L3, crianças e famílias poderão participar de encontros temáticos com personagens inspirados em grandes sucessos do cinema e da cultura pop.

A programação gratuita conta com "Super Mario, no dia 11. No dia 18, será a vez dos personagens de Toy Story animarem a tarde, enquanto o encerramento, em 25 de julho, ficará por conta das Guerreiras do K-pop, em uma mistura de música, dança e muita recreação.

Observatório da Sé

No Observatório da Sé, em Olinda, a programação envolve muita ciência. Entre os dias 7 de 11 de julho, das 16h às 17h, as crianças poderão observar o sol. A atividade é realizada com equipamentos apropriados e mediação da equipe do Observatório.

Entre os dias 8 e 21 de julho, às 17h, terá atividade de compreensão das condições necessárias para a existência de vida fora da Terra por meio de atividade interativa.

Para quem gosta da lua, entre 9 e 24 de julho, às 17h, haverá uma atividade prática sobre a formação das crateras lunares utilizando gesso.

A astronomia também será foco de outras atividades. Haverá exibição de vídeos sobre o tema em ambiente aberto, abordando planetas, estrelas, buracos negros, missões espaciais e curiosidades do universo. A data da programação é: 14 a 18/07 e 28/07 a 01/08, das 18h às 19h30.

Do dia 15 ao 30/07, será realizada uma atividade prática que integra ciência e arte para apresentar conceitos sobre galáxias e o universo.

A tradicional observação da lua por telescópios, com visualização de crateras, vales e mares lunares, além de registro por smartphone, estará disponível do dia 18 ao dia 29/07, das 17h às 19h30.

Já a exposição permanente e observação de corpos celestes no Observatório estará disponível todos os dias, a partir das 16h.