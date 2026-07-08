Pernambucano Sérgio Torres Teixeira é escolhido para o cargo de ministro do TST

O desembargador agora passará por sabatina, a ser realizada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal

O desembargador Sergio Torres Teixeira (Reprodução-TRT 6ª Região)

O desembargador Sergio Torres Teixeira, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE), foi escolhido para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na última terça-feira (7).

O magistrado agora passará por sabatina, a ser realizada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal.

Ele tinha sido indicado para compor a lista tríplice junto com a desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do TRT-8 (PA/AP), e a desembargadora Herminegilda Leite Machado, do TRT-13 (PB).

Sergio Torres Teixeira - Natural do Recife, Sergio Torres Teixeira é bacharel em Direito e especialista em Direito Público e em Direito do Trabalho pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), além de mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Magistrado desde 1991, foi promovido a desembargador em 2013.

Ele é magistrado desde 1991, tendo sido promovido a desembargador em 2013. Esteve convocado para o TST em 2021 e foi o vice-presidente do TRT-6 no biênio 2023-2025. Integra o Comitê Científico da ENAMAT desde 2022 e o Centro Nacional de Inteligência da Justiça do Trabalho – CNIJT desde 2025. Foi eleito recentemente para o cargo de presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho no biênio 2027/2028.

*Com informações do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE)