Pernambucano está na lista tríplice para indicação a ministro do TST

Entre os três, está o pernambucano Sergio Torres Teixeira, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Presidente Lula escolherá um deles

Sérgio Torres está na lista tríplice do TST (Acervo DP)

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) definiu os nomes que integram a lista tríplice para preenchimento da vaga aberta com a aposentadoria da ministra Dora Maria da Costa, em janeiro deste ano.

Entre os três, está o pernambucano Sergio Torres Teixeira, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

Também estão na relação Maria de Nazaré Medeiros Rocha – TRT da 8ª Região (PA/AP) e Herminegilda Leite Machado – TRT da 13ª Região (PB).

A formação da lista aconteceu por meio de votação secreta. Os nomes serão encaminhados ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que fará a indicação.

Sérgio Torres tomará posse do cargo durante o 40º Colóquio de Direito e Processo do Trabalho, evento científico que acontecerá no Recife nos a partir desta quinta (28).