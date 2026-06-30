Festa do Carmo celebra dois jubileus este ano; confira programação para 11 dias de festa

Entre os dias 6 e 16 de julho, a 330° Festa de Nossa Senhora do Carmo celebra os jubileus do Escapulário e dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife. Programação conta com mais de 100 missas, programação cultural e procissão pelo Centro da capital

Em procissão no Recife, milhares de devotos reverenciam Nossa Senhora do Carmo (Crysli Viana/DP foto)

A 330° Festa de Nossa Senhora do Carmo acontecerá entre os próximos dias 6 e 16 de julho. Este ano a programação conta com mais de momentos de oração, atividades culturais e a tradicional procissão da padroeira pelas ruas da capital. A celebração contempla, ainda, os jubileus do Escapulário e dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

O tema deste ano é: “Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração” e o lema “Exulto de alegria no Senhor, pois ele me revestiu com vestes de Salvação”.

O Frei Cidmário Bezerra, da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, comentou a marca especial do duplo jubileu. “Quando pensamos em preparar essa festa, incluímos a festividade da Arquidiocese, que completa 350 anos, e também outro jubileu, de 775 anos do Escapulário do Carmo”, comentou, durante a coletiva de apresentação da celebração de 2026.

O líder religioso destacou, também, que o momento de celebração é “uma oportunidade a mais de poder se encontrar no coração da mãe, na casa da mãe, padroeira do Recife”.

Programação

A programação tem início na segunda-feira, 6 de julho, às 9h, com a Missa Solene de abertura, presidida por Dom Antônio Muniz Fernandes, arcebispo emérito da Arquidiocese de Maceió, seguida do tradicional hasteamento da bandeira de Nossa Senhora do Carmo no Pátio do Carmo.

Ainda no primeiro dia serão realizadas a recitação do Terço Mariano, Hora Santa Eucarística, missa votiva com imposição do Escapulário, missa festiva em ação de graças pelos 350 anos da Arquidiocese e a primeira novena solene da festa.

Entre os dias 7 e 14 de julho, a Basílica do Carmo receberá celebrações diárias às 7h, 9h, 10h, 12h e 15h, além da recitação do Terço Mariano, às 11h, Hora Santa Eucarística, às 14h, e da Novena Solene, sempre às 18h. A partir do dia 12, parte das missas também será celebrada no Claustro do Convento. Na quarta-feira, 15 de julho, véspera da solenidade, as celebrações serão intensificadas, com missas realizadas de hora em hora na Basílica e no Claustro.

A programação contará ainda com a liturgia de troca da coroa da imagem de Nossa Senhora do Carmo, as Vésperas Solenes e a apresentação do novo manto da imagem peregrina, que sairá em procissão no dia seguinte.

Durante todo o período da festa, as confissões serão realizadas na Igreja de Santa Teresa, localizada ao lado da Basílica do Carmo, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h.

Cultural

Uma programação cultural diversificada está prevista para os 11 dias de celebração. As apresentações acontecem diariamente, a partir das 19h30, no palco instalado no Pátio do Carmo, em frente à Basílica

Entre as atrações, Lilli Trindade, Banda Santroppê, Banda Flor de Mel, Petrúcio Amorim, Pecinho Amorim, Banda Los Cubanos, Banda Zé Amarok, Banda Trepidant´s, Dudu do Acordeon, Dj Roony, Adilson Júnior, Padre Neto Feitosa e Padre João Carlos.

O dia 16 de julho

No dia 16 de julho, data dedicada à Padroeira do Recife, a programação começa às 4h da manhã e será encerrada com a Missa Solene Campal, às 16h30, presidida por Dom Francisco de Sales Alencar Batista, presidente do Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e bispo da Diocese de Mossoró (RN).

Após a Missa Solene Campal, os fiéis seguirão na tradicional procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina pelas principais vias do Centro do Recife, encerrando a programação religiosa da festa e reunindo milhares de devotos em uma das maiores manifestações públicas de fé de Pernambuco.

Serviços

O evento também demandará organização logística para acontecer. Para reforçar a segurança dos fiéis, 1.529 policiais militares – distribuídos nos 11 dias – estarão nas proximidades da Basílica do Carmo.

Com a chegada de equipamentos, a via principal da Avenida Dantas Barreto será fechada, segundo o inspetor André Luiz da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU). “Com isso o usuário simplesmente gira para a Nossa Senhora do Carmo. Então já é uma operação comum onde as pessoas estão acostumadas”, explicou.

Além disso, terá também uma supressão de vagas na faixa local da Dantas Barreto. O inspetor orienta os fiéis a irem à Basílica com o transporte coletivo, táxi e transporte por aplicativo.

Para garantir a limpeza urbana nos arredores da Basílica, a Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), divulgou que irá disponibilizar um efetivo de 302 garis 24h durante os 11 dias de festa.

“Também teremos dois caminhões de lixo que a gente tem compactadores, que vão dar todo o apoio no recolhimento de lixo. Teremos também o serviço de lavagem, lavagem das vias e colocação também de cheirinho nas vias”, explicou Avelino Pontes, representante da Emlurb.

