Corpo é achado carbonizado dentro de carro em Gravatá; vítima pode ser filho de blogueiro

Reconhecimento oficial não foi concluído devido ao estado de carbonização dos restos mortais; o corpo foi localizado nesta terça-feira (30)

Carro foi incendiado em Gravatá (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

O corpo de um homem de 38 anos foi encontrado carbonizado no interior de um carro nesta terça-feira (30), na zona rural de Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

A suspeita é de que os restos mortais sejam de Pedro Henrique de Siqueira Sá Maranhão, filho do jornalista e blogueiro Júnior Finfa, de Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco.

A vítima estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (29). Após localizar o veículo, familiares acreditaram que os restos mortais eram de Pedro Henrique, devido ao reconhecimento do automóvel e de documentos encontrados no interior do carro.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como morte a esclarecer está sob a responsabilidade da Delegacia de Gravatá.

Segundo a corporação, os restos mortais foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

“Um inquérito policial foi instaurado, as diligências já foram iniciadas com solicitação de perícias e a investigação segue em andamento para apurar todos os fatos”, destacou.

Família divulga nota e aguarda exame de DNA

Em nota divulgada nesta quarta-feira (1º), a família informou que, em razão do avançado estado de carbonização do corpo, não foi possível realizar a identificação por meio da arcada dentária.

Diante da impossibilidade do reconhecimento odontológico, foi necessária a realização de exame de DNA. Segundo parentes, o material genético já foi coletado e o resultado deverá ser divulgado nos próximos dias.

“A família aguarda a finalização deste processo técnico e legal para emitir um comunicado oficial definitivo sobre o caso”, diz um trecho da nota.

Os familiares também pediram respeito ao momento de dor e incerteza e solicitaram que a população evite a divulgação de informações não confirmadas até a conclusão da perícia.

“Agradecemos do fundo do coração por cada mensagem de apoio, carinho e pelas orações que temos recebido desde o ocorrido. Elas têm sido o nosso amparo. Pedimos que evitem a propagação de especulações em respeito à nossa dor”, afirmou a família.

Veja nota na íntegra

A família de Pedro Henrique de Siqueira Sá Maranhão vem a público trazer esclarecimentos sobre o fato ocorrido no dia de ontem na cidade de Gravatá.

Devido ao estado de carbonização do corpo localizado, o reconhecimento por meio da arcada dentária infelizmente não foi possível. Diante disso, tornou-se necessária a realização de um exame de DNA a que já me submeti para que a identificação oficial e definitiva seja concluída.

Informamos que o resultado desse procedimento pode levar alguns dias.

A família aguarda a finalização deste processo técnico e legal para emitir um comunicado oficial definitivo sobre o caso.

Neste momento de imensa dor, incerteza e angústia, pedimos a compreensão, o respeito e a empatia de todos.

Agradecemos do fundo do coração por cada mensagem de apoio, carinho e pelas orações que temos recebido desde o ocorrido. Elas têm sido o nosso amparo.

Pedimos que evitem a propagação de especulações em respeito à nossa dor.

