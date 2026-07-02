Polícia prende suspeitos da morte de compositor e agricultor na Mata Sul de Pernambuco

A prisão dos quatro envolvidos na morte do compositor e agricultor Israel da Silva, o "Mané", ocorreu nesta terça-feira (30), no município de Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco

Compositor e agricultor Israel da Silva foi assassinado na Mata Sul (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAIS)

Quatro suspeitos de participação no assassinato do agricultor e compositor Israel da Silva, de 66 anos, conhecido como “Mané”, foram presos nesta terça-feira (30), durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, no município de Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil, três adultos foram autuados em flagrante, enquanto um adolescente de 16 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Durante a operação também foram apreendidas armas de fogo e munições.

Sobre o caso

De acordo com a Polícia, as investigações começaram após a filha de Israel registrar o desaparecimento do pai. Ela procurou a Polícia Militar depois de perder contato com o agricultor e informar que moradores haviam relatado disparos de arma de fogo na região do Engenho Dunga, local onde a vítima costumava frequentar.

Com base nas diligências realizadas pelas equipes policiais, foi constatado que Israel havia sido morto dentro da própria residência, no dia 25 de junho. Após o homicídio, o corpo foi amarrado com cordas, arrastado por um cavalo até uma área de mata e enterrado em uma cova rasa, numa tentativa de ocultar o crime.

Durante as buscas, moradores apontaram um adolescente de 16 anos como participante do homicídio e da ocultação do cadáver. O jovem foi localizado no Engenho Novo, confessou participação no crime e revelou onde os demais envolvidos estavam escondidos.

Com as informações obtidas, policiais civis e militares montaram um cerco a um casebre no Engenho Dunga, onde prenderam Cleison Ítalo da Silva, José Miras Santana da Silva e Lucas José da Silva. De acordo com a polícia, nenhum dos suspeitos reagiu à abordagem.

Na ação foram apreendidas duas espingardas calibre .32, uma espingarda calibre .28, uma pistola Taurus G2C calibre 9 milímetros, além de munições de diversos calibres e um carregador de pistola.

Conforme a investigação, Cleison Ítalo e Lucas José confessaram participação no crime. Em depoimento, um dos investigados afirmou que o homicídio foi motivado por uma discussão após a vítima dizer que atiraria no cachorro de Cleison caso fosse atacado pelo animal.

Ainda segundo a polícia, os próprios suspeitos indicaram o local onde o corpo havia sido enterrado. Em razão da baixa visibilidade e da dificuldade de acesso ao terreno, a retirada do cadáver precisou ser realizada no dia seguinte, com apoio da perícia.

Vídeos ajudaram a esclarecer o crime

As investigações também tiveram o auxílio de imagens obtidas. Segundo a Polícia, os registros mostram suspeitos exibindo armas de fogo, fazendo referência a uma facção criminosa e afirmando que utilizariam pás e enxadas para enterrar a vítima.

Outros vídeos também registraram Israel já sem vida e o transporte do corpo até a área onde foi enterrado.

Os quatro suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Palmares para a adoção das medidas cabíveis.

