Trabalhador fica ferido em obra em prédio no Centro do Recife
Vítima, de 22 anos, foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital da Restauração após acidente durante serviço em edifício
Publicado: 30/06/2026 às 16:29
Prédio está localizado na esquina da Rua Imperatriz com a Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, no Recife (Weslly Gomes/DP Foto)
Um trabalhador de 22 anos ficou ferido após um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (30), durante a manutenção de um prédio localizado na esquina da Rua Imperatriz com a Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, no Recife.
De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a ocorrência foi registrada às 14h03 e classificada como um desabamento de muro. A vítima recebeu atendimento no local e foi encaminhada ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby.
No entanto, um trabalhador da obra que não quis se identificar relatou que o acidente aconteceu durante a remoção das cerâmicas da parede da parte externa do edifício. O colega dele teria sido atingido por uma cerâmica e deixou o local consciente junto com o Samu.
O acidente aconteceu ao lado de antigos prédios que foram interditados pela Defesa Civil devido ao risco estrutural.