Goiana prorroga decreto de situação de emergência devido às chuvas na Mata Norte

Conforme a última atualização da Defesa Civil de Goiana, o município registra 518 pessoas, ou 192 famílias, desabrigadas em função das chuvas do fim de semana

Chuva afetou mais de 500 pessoas em Goiana, na Mata Norte (Reprodução de vídeo @eduardofrancafm via Instagram)

A Prefeitura de Goiana prorrogou, neste domingo (28), o Decreto de Situação de Emergência devido às chuvas do último fim de semana.

O anúncio foi feito pelo prefeito Marcílio Régio em seu perfil em rede social.

“Nesta data, 28 de julho, foi publicada a prorrogação do decreto, garantindo que o município continue adotando todas as medidas necessárias para proteger, assistir e atender nossa população”, diz a nota.

Conforme a última atualização da Defesa Civil do município, no final da noite do domingo, as chuvas do fim de semana deixaram 518 pessoas, 196 famílias, desabrigadas.

Cinco abrigos recebem as vítimas das enchentes. O Manoel Borba é local com maior contingente: 211 pessoas, 73 famílias.

Em seguida vem o Diogo Dias (141/50), Cônego (70/26), Benigno Municipal (69/37) e Tarcila Amaral (40/10).