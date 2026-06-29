Linha Sul do Metrô do Recife é suspensa por falta de trens nesta segunda-feira (29)

Segundo a CBTU, a Linha Sul foi fechada nesta segunda-feira (29) porque a frota disponível não é suficiente para garantir o funcionamento do serviço

Estações da linha sul do Metrô do Recife foram fechadas (RUAN PABLO/DP)

A circulação da Linha Sul do Metrô do Recife foi suspensa no início da manhã desta segunda-feira (29). A informação foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

A corporação relatou que a paralisação ocorreu devido à indisponibilidade da quantidade mínima de trens necessária para manter a operação com intervalos compatíveis com a demanda de passageiros.

Em comunicado, a CBTU informou que a Linha Sul foi fechada porque a frota disponível não é suficiente para garantir o funcionamento do serviço com segurança e regularidade.

A suspensão ocorre em meio ao avanço do envelhecimento da frota do metrô. Segundo a CBTU Recife, caso não haja reposição dos trens, a frota poderá entrar em colapso até 2027, uma vez que os veículos mais antigos estão chegando ao limite de sua vida útil e têm registrado falhas com maior frequência.

Ainda de acordo com a CBTU, a operação da Linha Sul deve ser retomada ainda nesta segunda-feira (29).

Atraso

O primeiro trem usado adquirido pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) junto ao sistema metroviário de Belo Horizonte deveria ter sido integrado à frota até o meio deste mês de junho, após passar por montagem, testes e treinamento das equipes.

No entanto, a operação da composição comprada está atrasada, segundo a CBTU, por um problema na documentação. Em função disso, o trem seminovo demorou cerca de 10 dias para ir para oficina. O novo prazo de funcionamento da nova composição é para o final de julho.

O trem seminovo chegou no último dia 20 de maio e está destinado a compor a Linha Sul do metrô. A composição tem 24 anos de uso, não possui ar-condicionado. A composição teve um custo de R$ 10 milhões.

Segundo a CBTU, os outros cinco trens devem chegar nos meses seguintes, sendo um em meados de junho, julho e agosto. Para setembro, está prevista a chegada de duas composições.

A CBTU ainda negocia a ampliação do acordo com Belo Horizonte para receber mais cinco composições, totalizando 11 trens transferidos para o Recife.