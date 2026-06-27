Nazaré da Mata mobiliza Defesa Civil após chuvas deste sábado (27); quatro famílias foram desalojadas

As famílias foram desalojadas por estarem em localidades de risco, segundo a prefeitura. Choveu o equivalente a mais de 82% do esperado para todo o mês de junho em Nazaré da Mata, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC)

Quatro famílias foram desalojadas na cidade, segundo a Prefeitura de Nazaré da Mata (Foto: Divulgação/Prefeitura de Nazaré da Mata)

A Prefeitura de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte, mobilizou equipes da Defesa Civil em função das fortes chuvas que atingem o município neste sábado (27). Nas últimas 24h, 79,31 milímetros foram registrados, causando deslizamentos de barreiras e comprometimento de residências na cidade.

As chuvas já provocaram dois deslizamentos de barreiras, comprometendo quatro residências. Não houve feridos, segundo a gestão de Nazaré da Mata. As quatro famílias afetadas foram retiradas preventivamente de suas casas e serão atendidas pelo município por meio do aluguel social, anunciou a prefeitura.

“As equipes da prefeitura seguem mobilizadas em diversas localidades consideradas de maior atenção, onde há risco de alagamentos e movimentação de encostas”, disse o material divulgado.

Outro ponto de preocupação é a elevação do nível do Rio Tracunhaém. As famílias que vivem em áreas sujeitas ao transbordamento estão sob monitoramento constante, repassou a prefeitura, e novas retiradas preventivas poderão ser realizadas caso o nível da água continue subindo. A zona rural do município também está sendo acompanhada.

Volume

Segundo a gestão municipal, choveu um volume equivalente a mais de 82% da média esperada para todo o mês de junho, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

O acumulado registrado em Nazaré da Mata foi o sexto maior entre os 19 municípios da Mata Norte pernambucana monitorados pelo órgão nas últimas 24 horas. O volume equivale a aproximadamente 79 litros de água despejados sobre cada metro quadrado da cidade em apenas um dia.

O grande volume de água também provocou rompimentos de tubulações em diferentes pontos da cidade. Técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Obras realizam levantamentos para identificar os danos e executar os reparos assim que as condições de segurança permitirem o acesso às áreas afetadas.

A prefeitura informou ainda que equipes do Corpo de Bombeiros estão em estado de prontidão para eventual necessidade de atuação no município, além de disponibilizar suprimentos para atendimento emergencial caso aumente o número de famílias desalojadas ou desabrigadas.

“O município continuará em estado de atenção enquanto persistirem os alertas meteorológicos emitidos pela Apac e não estão descartadas novas ações preventivas, caso o volume de chuvas aumente nas próximas horas”, destacou a gestão.

Orientações

A administração municipal reforçou o pedido para que a população evite áreas de risco, observe sinais como rachaduras em imóveis, inclinação de árvores, estalos em encostas e aumento repentino do volume de água em canais e córregos, além de acompanhar as informações divulgadas pelos canais oficiais da prefeitura e da Defesa Civil.