Governo de Pernambuco inaugura creche para 324 crianças em Camaragibe

Com investimento de R$ 5,4 milhões, o Centro de Educação Infantil José Maria Cabral Corrêa é a sétima unidade entregue pelo programa Juntos pela Educação

A governadora Raquel Lyra entregou o Centro de Educação Infantil (CEI) José Maria Cabral Corrêa, em Camaragibe (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

A governadora Raquel Lyra entregou, nesta sexta-feira (26), o Centro de Educação Infantil (CEI) José Maria Cabral Corrêa no município de Camaragibe, localizado na Região Metropolitana do Recife. A unidade recebeu o investimento de cerca de R$ 5,4 milhões, entre obra e equipagem, e possui capacidade para atender até 324 crianças da Educação Infantil.

De acordo com a administração estadual, o prédio conta com dez salas de aula, sala multiuso, fraldário, sala de amamentação, cozinha, solário, ambientes administrativos e estrutura acessível.

“Cada unidade representa mais oportunidades para as crianças, tranquilidade para as mães e geração de empregos para a comunidade. Ao lado do prefeito Diego Cabral, seguimos realizando sonhos antigos da cidade, com investimentos em educação, infraestrutura, pavimentação, recuperação de estradas e tantas outras obras que melhoram a vida das pessoas”, declarou Raquel Lyra.

Essa é a sétima unidade entregue pela gestão. Segundo o governo estadual, o equipamento integra o programa Juntos pela Educação, que funciona por Regime de Colaboração com os municípios. No modelo, o Estado é responsável pela construção, equipagem e financiamento do primeiro ano de funcionamento das unidades, enquanto os municípios assumem a gestão das creches.

“Camaragibe nunca recebeu tantos investimentos em tão pouco tempo. A entrega desta creche representa um compromisso com as famílias da nossa cidade e com o futuro das nossas crianças. Seguiremos trabalhando com a gestão estadual para transformar Camaragibe e garantir mais qualidade de vida para a nossa população”, pontuou o prefeito, Diego Cabral.

De acordo com o governo, a política estadual voltada à educação infantil tem como foco a redução do déficit de vagas em creches e pré-escolas, apoiando os municípios na ampliação da oferta e fortalecendo a capacidade de atendimento à população pernambucana.

Pavimentação

Além da unidade de ensino, o Governo de Pernambuco formalizou a entrega de 15 ruas pavimentadas com piso intertravado em Camaragibe. A ação foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), por meio de um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Camaragibe, e é resultado de um investimento de R$ 10 milhões.

As vias concluídas ficam nos bairros de Timbi (ruas dos Médicos, dos Sociólogos e Nova Olímpia), Céu Azul (ruas dos Vigilantes, Luís Carlos da Fonseca e Castro Alves), Jardim Primavera (ruas Londrina e Campos Sales), São João e São Paulo (ruas do Livramento e São José da Laje), Tabatinga (rua Elias Pereira), Bondade de Deus (rua Redentor), Santana (rua São Braz), Bairro Novo do Carmelo (rua Santa Luísa) e Bairro dos Estados (rua Nova Londrina).

