Vendedor de milho assassinado a tiros era MC e sonhava em viver da música

Eduardo Vitor de Andrade Lima, de 24 anos, compartilhava nas redes sociais músicas autorais e o sonho de seguir a carreira de cantor. Ele foi assassinado a tiros nesta segunda (23) em Casa Amarela, Zona Norte do Recife

Eduardo Vitor de Andrade Lima tinha 24 anos (Foto: Reprodução/Instagram @mcgalegonavoz)

O vendedor de milho assassinado a tiros nesta segunda (22), em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, era MC e sonhava em viver da música. Eduardo Vitor de Andrade Lima, de 24 anos, compartilhava vídeos cantando nas redes sociais e se apresentava como “MC Galego na Voz”.

No perfil no Instagram, ele afirmava ser cantor e compositor. Nas postagens, o jovem mostrava momentos da vida e alguns registros de ostentação. Nos comentários, inúmeras mensagens de luto e pesar lamentam a morte de Eduardo.

“Deus tenha misericórdia de sua alma e te receba de braços abertos”, escreveu um perfil. “Descanse em paz, irmão”, disse outro.

Relembre

Eduardo Vitor foi morto na tarde desta segunda (22) em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, enquanto vendia milho.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento do crime: um carro Sandero prata chega e dois homens encapuzados descem já próximos a Eduardo, que deita no chão.

Os atiradores alvejam o jovem e retornam para o carro, que sai logo em seguida da cena do crime. Eduardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os disparos atingiram outra vendedora no abdômen. Ela foi socorrida e não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

A mãe de Eduardo também precisou de socorro médico ao saber da morte do filho. Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas.

O que diz a Polícia Civil de Pernambuco

O Diario de Pernambuco procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.