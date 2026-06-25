A composição foi atingida pelas chamas na noite desta quarta-feira (24), na Estação do Cabo de Santo Agostinho, localizada na Avenida Historiador Pereira da Costa, no Grande Recife

Incêndio atinge composição ferroviária na Estação Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife (Reprodução/redes sociais)

Um incêndio atingiu uma composição do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na noite desta quarta-feira (24), na Estação Cabo, localizada na Avenida Historiador Pereira da Costa, no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), duas viaturas foram enviadas ao local. As equipes conseguiram controlar o incêndio rapidamente e realizaram o resfriamento da área atingida, além da vistoria da composição.

Não houve registro de feridos. A ocorrência contou ainda com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Após a atuação das equipes, a programação do São João foi retomada normalmente. As causas do incêndio ainda não foram informadas e deverão ser apuradas.

