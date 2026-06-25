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INCÊNDIO

Incêndio atinge composição ferroviária na Estação Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife

A composição foi atingida pelas chamas na noite desta quarta-feira (24), na Estação do Cabo de Santo Agostinho, localizada na Avenida Historiador Pereira da Costa, no Grande Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 25/06/2026 às 07:38

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Incêndio atinge composição ferroviária na Estação Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife /Reprodução/redes sociais

Incêndio atinge composição ferroviária na Estação Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife (Reprodução/redes sociais)

Um incêndio atingiu uma composição do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na noite desta quarta-feira (24), na Estação Cabo, localizada na Avenida Historiador Pereira da Costa, no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), duas viaturas foram enviadas ao local. As equipes conseguiram controlar o incêndio rapidamente e realizaram o resfriamento da área atingida, além da vistoria da composição.

Não houve registro de feridos. A ocorrência contou ainda com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Após a atuação das equipes, a programação do São João foi retomada normalmente. As causas do incêndio ainda não foram informadas e deverão ser apuradas.

Veja também:

Cabo de Santo Agostinho , Corpo de Bombeiros , vlt
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