Incêndio atinge composição ferroviária na Estação Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife
A composição foi atingida pelas chamas na noite desta quarta-feira (24), na Estação do Cabo de Santo Agostinho, localizada na Avenida Historiador Pereira da Costa, no Grande Recife
Publicado: 25/06/2026 às 07:38
Incêndio atinge composição ferroviária na Estação Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife (Reprodução/redes sociais)
Um incêndio atingiu uma composição do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na noite desta quarta-feira (24), na Estação Cabo, localizada na Avenida Historiador Pereira da Costa, no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), duas viaturas foram enviadas ao local. As equipes conseguiram controlar o incêndio rapidamente e realizaram o resfriamento da área atingida, além da vistoria da composição.
Não houve registro de feridos. A ocorrência contou ainda com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
Após a atuação das equipes, a programação do São João foi retomada normalmente. As causas do incêndio ainda não foram informadas e deverão ser apuradas.