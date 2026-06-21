Inclusão na apresentação da quadrilha junina Raio de Sol emociona internautas

O registro foi feito durante a grande final do 40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, qua aconteceu na quarta-feira (17)

Na apresentação, Matheus interpreta o coronel Jacinto Pinto, um homem que parou de dançar depois de um trauma, mas volta a se encantar pelo São João (Reprodução)

A inclusão durante apresentação da Quadrilha Junina Raio de Sol emocionou internautas nas redes sociais. No vídeo, o passista de frevo, quadrilheiro e ativista dos direitos das pessoas com deficiência, Matheus Pimentel, participa do espetáculo “Sou Coração do Folclore Nordestino”, da Quadrilha Junina Raio do Sol.

O registro foi feito durante a grande final do 40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, qua aconteceu na quarta-feira (17). Na apresentação, Matheus interpreta o coronel Jacinto Pinto, um homem que parou de dançar depois de um trauma, mas volta a se encantar pelo São João.

Em 2026, a Raio do Sol completa 30 anos de história. A quadrilha foi fundada em 1996, no bairro de Águas Compridas, em Olinda e atualmente é formada por 150 integrantes.