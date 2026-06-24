Dia de São João tem procissão, festas e jogo do Brasil nesta quarta-feira (24)

Em Olinda, além das homenagens ao santo, haverá festa no Sítio Histórico. Recife e Caruaru alternam o forró com a exibição do jogo da Seleção Brasileira

Sítio da Trindade é um dos espaços mais disputados na capital. Foto: Paulo Paiva/DP ()

No dia dedicado a São João Batista, nesta quarta-feira (24), tem procissão, jogo do Brasil e muito arrasta-pé. A fé ganha as ruas de Olinda com uma procissão que reúne devotos de São João Batista dos Militares, marcando o ponto alto das celebrações juninas em homenagem ao santo.

A partir das 16h, a imagem do padroeiro sairá da Igreja Matriz, no Alto da Sé, e seguirá pelas ruas do Sítio Histórico de Olinda em direção à Igreja de São João Batista dos Militares, localizada na Avenida da Saudade, no bairro do Amparo. Às 17h, o pároco Marcos André celebrará a missa solene.



Para quem ainda quer aproveitar o clima junino além da celebração religiosa, o forró segue animando diversas cidades pernambucanas. Há programação festiva no Recife, em Olinda, Carpina, Arcoverde, Caruaru e Gravatá, com shows, quadrilhas e muito arrasta-pé para todos os gostos.



Em Olinda, o Cortejo Amantes do Carnaval sairá da Praça do Carmo a partir das 16h. Em Carpina, as atrações incluem shows de Wesley Safadão e Gusttavo Lima. Já em Arcoverde, sobem ao palco Magníficos e Xand Avião. Em Caruaru, a programação acontece no Alto do Moura. No Recife, haverá atividades no Sítio da Trindade e na Avenida Rio Branco.



Jogo do Brasil

Como hoje é dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026, alguns polos montaram telões e vão fazer uma pausa na programação junina para que os torcedores não percam nenhum lance da Seleção Brasileira. A partida poderá ser acompanhada no Sítio da Trindade, no Recife, e no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, em Caruaru.

Recife

Rio Branco

Trio Nilza Ângela

Quadrilha Junina Zabumba

Cia de Dança Perna de Palco

Grupo Chinelo de Iaiá

Pablitto

Pausa para jogo do Brasil

Pecinho Amorim

Sítio da Trindade

Beto Hortis

pausa para jogo do Brasil

Cristina Amaral

Joyce Alane

Olinda

Praça do Carmo

Cortejo Amantes do Carnaval

Sala de Reboco

Ari de Arimatéia

Seu Januário

Carpina

Wesley Safadão

Gusttavo Lima

Eric Land

Zé Elias

Deivinho Sanfoneiro

Arcoverde

João Vaqueiro

Magníficos

Xand Avião

Caruaru

Alto do Moura

Rennato Pires

Thullio Milionário

Cavalo de Pau

Pátio de eventos Luiz Gonzaga

Felipe Amorim

Pausa para o Jogo do Brasil

Jorge De Altinho

Marcia Fellipe

João Gomes

Gravatá

Polo Mercado Cultural

Bruno Lima

Serginho Gomes