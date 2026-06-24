Dia de São João tem procissão, festas e jogo do Brasil nesta quarta-feira (24)
Em Olinda, além das homenagens ao santo, haverá festa no Sítio Histórico. Recife e Caruaru alternam o forró com a exibição do jogo da Seleção Brasileira
Publicado: 23/06/2026 às 14:00
Sítio da Trindade é um dos espaços mais disputados na capital. Foto: Paulo Paiva/DP ()
No dia dedicado a São João Batista, nesta quarta-feira (24), tem procissão, jogo do Brasil e muito arrasta-pé. A fé ganha as ruas de Olinda com uma procissão que reúne devotos de São João Batista dos Militares, marcando o ponto alto das celebrações juninas em homenagem ao santo.
A partir das 16h, a imagem do padroeiro sairá da Igreja Matriz, no Alto da Sé, e seguirá pelas ruas do Sítio Histórico de Olinda em direção à Igreja de São João Batista dos Militares, localizada na Avenida da Saudade, no bairro do Amparo. Às 17h, o pároco Marcos André celebrará a missa solene.
Para quem ainda quer aproveitar o clima junino além da celebração religiosa, o forró segue animando diversas cidades pernambucanas. Há programação festiva no Recife, em Olinda, Carpina, Arcoverde, Caruaru e Gravatá, com shows, quadrilhas e muito arrasta-pé para todos os gostos.
Em Olinda, o Cortejo Amantes do Carnaval sairá da Praça do Carmo a partir das 16h. Em Carpina, as atrações incluem shows de Wesley Safadão e Gusttavo Lima. Já em Arcoverde, sobem ao palco Magníficos e Xand Avião. Em Caruaru, a programação acontece no Alto do Moura. No Recife, haverá atividades no Sítio da Trindade e na Avenida Rio Branco.
Jogo do Brasil
Como hoje é dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026, alguns polos montaram telões e vão fazer uma pausa na programação junina para que os torcedores não percam nenhum lance da Seleção Brasileira. A partida poderá ser acompanhada no Sítio da Trindade, no Recife, e no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, em Caruaru.
Recife
Rio Branco
Trio Nilza Ângela
Quadrilha Junina Zabumba
Cia de Dança Perna de Palco
Grupo Chinelo de Iaiá
Pablitto
Pausa para jogo do Brasil
Pecinho Amorim
Sítio da Trindade
Beto Hortis
pausa para jogo do Brasil
Cristina Amaral
Joyce Alane
Olinda
Praça do Carmo
Cortejo Amantes do Carnaval
Sala de Reboco
Ari de Arimatéia
Seu Januário
Carpina
Wesley Safadão
Gusttavo Lima
Eric Land
Zé Elias
Deivinho Sanfoneiro
Arcoverde
João Vaqueiro
Magníficos
Xand Avião
Caruaru
Alto do Moura
Rennato Pires
Thullio Milionário
Cavalo de Pau
Pátio de eventos Luiz Gonzaga
Felipe Amorim
Pausa para o Jogo do Brasil
Jorge De Altinho
Marcia Fellipe
João Gomes
Gravatá
Polo Mercado Cultural
Bruno Lima
Serginho Gomes