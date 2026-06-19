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Apac divulga alerta de chuva para o Grande Recife, Mata Sul e Agreste

Segundo a agência, "um canal de umidade associado aos remanescentes de um sistema frontal" está favorecendo a formação de pancadas de chuva

Diario de Pernambuco

Publicado: 19/06/2026 às 17:04

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Imagem de dia de chuva no Recife/Rafael Vieira/DP Foto

Imagem de dia de chuva no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, na tarde desta sexta-feira (19), um alerta de chuva para o Grande Recife, Zona da Mata Sul e Agreste.

"Um canal de umidade associado aos remanescentes de um sistema frontal está favorecendo a formação de pancadas de chuva em diversas regiões do estado", explicou a Apac.

Os maiores acumulados são esperados entre o Agreste, a Mata Sul e a Região Metropolitana do Recife, especialmente entre esta sexta-feira (19) e o sábado (20).

 

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