São João Gomes: confira como ficará o trânsito no Bairro do Recife por conta do show

Evento contará com apresentações culturais e apoio operacional de 30 profissionais para garantir a segurança viária e a mobilidade no entorno da festa

Show junino especial de João Gomes acontece nesta quarta (16), às 17h (Foto: Francisco Silva/Acervo DP)

O São João Gomes acontece no fim da tarde desta quarta (17), e, por conta do evento, o trânsito no Bairro do Recife contará com um esquema especial montado.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), as intervenções terão início às 15h e incluem bloqueios em acessos estratégicos ao local do evento.

A principal interdição ocorrerá na Ponte Giratória, além de bloqueios na Avenida Marquês de Olinda, Avenida Barbosa Lima, Praça do Arsenal da Marinha, Rua Vital de Oliveira e Travessa Tiradentes, vias que alimentam a Avenida Alfredo Lisboa.

Ainda de acordo com o órgão, equipes estarão distribuídas em pontos estratégicos para orientar condutores e pedestres, monitorar o fluxo de veículos e minimizar os impactos na mobilidade durante o evento. A operação contará com 30 profissionais, sendo 18 agentes de trânsito e 12 orientadores.

Veículos por aplicativo

Para facilitar o embarque e desembarque do público, haverá área destinada para táxis e veículos por aplicativo no Cais do Apolo, nas proximidades da Cesar School.

A recomendação da CTTU é que o público priorize o transporte público, táxis, veículos por aplicativos ou caronas compartilhadas, reduzindo a circulação de veículos particulares na região.

Os bloqueios viários serão gradualmente desfeitos e o tráfego normalizado após o encerramento do show, previsto para 1h.

Orientações

A orientação é de que motoristas, ciclistas e pedestres redobrem a atenção à sinalização temporária implantada na área e às orientações dos agentes e orientadores de trânsito.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da Autarquia pelo número 0800.081.1078, disponível 24 horas por dia.

São João Gomes

Depois de circular pelo Brasil e Europa com o projeto São João Gomes, o cantor João Gomes volta ao Recife com o show nesta quarta-feira (17). A apresentação na capital pernambucana encerra a temporada com uma edição na Avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife, onde a festa começa às 15h.

O espaço se transformará em uma grande passarela cultural, reunindo manifestações populares, gastronomia, artesanato, música e experiências que resgatam a essência do verdadeiro São João.