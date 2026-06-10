UPE Destaca 2026 promete ampliar conexões entre universitários e o mercado de trabalho

Evento promovido pela FCAP JR. Consultoria retorna em sua quarta edição com foco em networking, oportunidades de estágio, trainee e contato direto com grandes empresas e recrutadores.

Agência Kottler/Divulgação (UPE Destaca 2025)

O UPE Destaca está de volta em 2026 com a proposta de fortalecer ainda mais a conexão entre jovens universitários e o mercado de trabalho. Organizado pela FCAP JR. Consultoria e UPE, o evento chega à sua quarta edição reforçando seu papel como um dos principais pontos de encontro entre estudantes e empresas em Pernambuco.

Com foco em networking, inovação e protagonismo jovem, o UPE Destaca busca abrir portas para oportunidades reais de carreira, especialmente em programas de estágio e trainee. Durante o evento, os participantes terão a chance de interagir diretamente com recrutadores, conhecer processos seletivos e se aproximar de grandes empresas.

Na edição de 2025, o evento reuniu mais de 1.800 congressistas e contou com a participação de mais de 20 empresas e palestrantes ao longo de dois dias.

Para 2026, a expectativa é de uma edição ainda maior. Além do contato direto com recrutadores, os congressistas terão acesso a uma programação diversificada, que inclui palestras, ativações e rodas de conversa. Empresas como Ferreira Costa, Grupo Tupan, Selpe, CRA, entre outras, já estão confirmadas no evento.

O UPE Destaca 2026 será realizado nos dias 10 e 11 de junho, das 8h30 às 21h30, na FCAP/UPE. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de link disponibilizado pela organização.

