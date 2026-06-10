Veja o horário de funcionamento de shoppings do Grande Recife nos dias de jogo do Brasil

A maioria dos shoppings vai funcionar em horário reduzido nos dias que a seleção brasileira entrar em campo

Centros comerciais terão horário reduzido no dia dos jogos do Brasil (Rafael Vieira/DP Foto )

Os jogos da seleção brasileira - que também coincidem com as comemorações do São João - vão alterar os horários de funcionamento dos shoppings do Recife e Região Metropolitana. Nos dias dos jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo e no São João, a maioria dos estabelecimentos terá horário reduzido, sem transmissão dos jogos. Já o Shopping Recife vai transmitir os jogos através de telões.

No Shopping Recife, em Boa Viagem, nos três dias dos jogos do Brasil na 1ª fase (nos dias 13, 19 e 24), na área do Parque Gourmet, o funcionamento será das 11h às 24h, com transmissão dos jogos em quatro telões. Já no restante do shopping, o funcionamento terá horário reduzido.

No RioMar, no bairro do Pina, a praça de alimentação contará com um telão para transmitir os jogos da Copa do Mundo a partir do dia 11. No entanto, nos dias dos jogos do Brasil, o shopping terá um horário especial reduzido, como é o caso dos demais shoppings.

No dia do primeiro jogo do Brasil (contra Marrocos no sábado, dia 13), os shoppings Recife, RioMar, Tacaruna (em Santo Amaro), Plaza (em Casa Forte), Patteo (Olinda) e Paulista North Way Shopping vão funcionar das 9h às 18h30, pois o jogo começa às 19h. No dia 19, na sexta-feira seguinte, no dia do jogo Brasil x Haiti, abrem das 9h às 21h (pois o jogo começa às 21h30). Já no dia 24, quando o Brasil encara a Escócia às 19h, em pleno São João, o funcionamento será das 11h às 18h.

Já o Shopping Boa Vista, nos dias de jogo do Brasil durante a fase de grupos, fecha uma hora antes da partida. No Camará Shopping, em Camaragibe, também não haverá transmissão dos jogos no estabelecimento comercial. No sábado (13), o funcionamento do shopping vai das 10h às 18h. Na sexta-feira (19), o atendimento será das 10h às 20h30. Já na quarta-feira (24), o shopping funciona das 11h às 18h.





