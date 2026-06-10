Grande Recife tem média superior a 3 tiroteios por dia em maio, diz Instituto Fogo Cruzado

Ao todo, a Região Metropolitana registrou 100 tiroteios ao longo do mês de maio, sendo 38 apenas no Recife, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado

Vigilante assassinado trabalhava na galeria Monsarraz. Foto: Rebeca Silva/DP/D.A Press ()

A Região Metropolitana do Recife registrou 100 tiroteios ao longo do mês de maio, o equivalente a uma média de 3,2 ocorrências por dia. A informação foi repassada pelo Instituto Fogo Cruzado.

Ao todo, 112 pessoas foram baleadas em maio na Região Metropolitana do Recife, sendo 80 mortas e 32 feridas. Em 94% dos tiroteios registrados houve vítimas, segundo o Fogo Cruzado.

Entre os baleados, cinco foram atingidos por balas perdidas e outras cinco pessoas ficaram feridas durante roubos ou tentativas de assalto.

As residências também seguiram como um dos principais cenários da violência armada. Quinze pessoas foram baleadas dentro de casa ao longo do mês, sendo 14 mortas e uma ferida. O total representa 13% de todas as vítimas registradas no período.

Os dados também apontam uma redução de 19% no número de tiroteios em comparação com maio de 2025. No ano passado, foram contabilizadas 124 ocorrências.

Recife concentra maior número de casos

Recife concentrou 38 dos 100 tiroteios registrados em maio, o equivalente a 38% de todas as ocorrências mapeadas pelo Instituto Fogo Cruzado. Na capital, 28 pessoas morreram e 12 ficaram feridas.

Em seguida aparecem Jaboatão dos Guararapes, com 20 tiroteios, 18 mortos e sete feridos; Cabo de Santo Agostinho, com nove ocorrências, sete mortos e quatro feridos; Goiana, com seis registros, cinco mortos e um ferido; e Paulista, com cinco tiroteios, quatro mortos e um ferido.

Entre os bairros monitorados e que apresentam maior violência armada, Goiana, no município de mesmo nome, liderou o ranking com seis tiroteios. Já a Cohab, no Cabo de Santo Agostinho, registrou quatro ocorrências, com dois mortos e três feridos. A Cohab, no Recife, também contabilizou quatro tiroteios e duas mortes.

Adolescentes entre as principais vítimas

Apesar da quantidade de confrontos armados, adolescentes continuaram entre as principais vítimas da violência: 11 pessoas entre 12 e 17 anos foram baleadas no período, sendo cinco mortas e seis feridas.

O número de adolescentes atingidos por disparos é o mesmo registrado em maio de 2025 e representa quase três vítimas por semana. O mês foi o segundo mais violento do ano para essa faixa etária, ficando atrás apenas de fevereiro, quando 16 adolescentes foram baleados.

De acordo com o Instituto, um dos casos registrados foi o assassinato de Jamilly Vitória Amparo dos Prazeres, de 17 anos, morta a tiros no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. Segundo informações da polícia, a adolescente teria recebido uma ligação telefônica antes de ser atraída para o local onde foi executada.