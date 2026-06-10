Pernambuco: inscrições para seleção simplificada com salário até R$ 5.200 terminam sexta (12)

São 16 vagas ofertadas na seleção simplificada para contratação de profissionais para atuar em situação climática em Pernambuco

Sede da SDS-PE (Foto: Divulgação/SDS-PE)

Terminam nesta sexta-feira (12), as inscrições para a seleção pública simplificada da Secretaria de Defesa Social (SDS) destinada à contratação temporária de profissionais de nível superior para atuação em situações de emergência climática em Pernambuco.

Ao todo, estão sendo ofertadas 16 vagas, com salários que variam entre R$ 3,3 mil e R$ 5,2 mil.

As oportunidades são para os cargos de Analista Desenvolvedor de Sistemas, Analista Gerenciador de Banco de Dados, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro Estrutural, Engenheiro Geotécnico, Geógrafo, Geólogo, Analista de Hidrologia e Meteorologista.

Todos os selecionados irão trabalhar no Recife, com jornada semanal de 40 horas.

De acordo com o edital, os profissionais contratados vão reforçar as equipes técnicas responsáveis pelo monitoramento de áreas de risco, planejamento e fiscalização de intervenções emergenciais, além da execução de obras de contenção em regiões vulneráveis do estado.

A medida busca ampliar a capacidade de resposta do governo estadual diante de eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas, especialmente durante períodos de fortes chuvas, quando aumentam os riscos de alagamentos, deslizamentos de barreiras e outros desastres ambientais.

Os contratos terão duração inicial de até seis meses, podendo ser prorrogados conforme previsto na Lei Estadual nº 14.547/2011.