Número de mortos em terremoto nas Filipinas sobe para 46

Terremoto sacudiu a costa da ilha de Mindanao, derrubou prédios, provocou deslizamentos de terra e acionou alerta de tsunami em uma ampla região

Moradores limpam suas casas danificadas após um terremoto de magnitude 7,8 em General Santos City, em 9 de junho de 2026 (JAM STA ROSA/AFP)

O número de mortes provocadas pelo terremoto de 7,8 graus de magnitude que atingiu o sul das Filipinas subiu para 46, depois que as equipes de emergência recuperaram nesta quarta-feira (10) um corpo entre os escombros de um supermercado.

O tremor de segunda-feira sacudiu a costa da ilha de Mindanao, derrubou prédios, provocou deslizamentos de terra e acionou alerta de tsunami em uma ampla região.

A agência nacional de desastres atualizou o balanço de 41 para 46 mortos, enquanto o número de desaparecidos aumentou drasticamente de quatro para 17.