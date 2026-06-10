Mais de R$ 48 mil em espécie e carro furtado são apreendidos pela PRF em Gravatá

Policiais realizavam fiscalização no km 71 da BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, quando pararam o veículo com registro de furto e uma mochila com dinheiro em espécie

Dinheiro apreendido durante fiscalização na BR-232, em Gravatá (DIVULGAÇÃO/PRF)

Pouco mais de R$ 48 mil, sem comprovação de origem e escondidos em uma mochila, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta terça-feira (9), na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

O dinheiro era transportado por duas mulheres, de 29 e 30 anos, em um carro furtado, que foi recuperado na ação.

As policias da Delegacia de Caruaru e do Grupo de Operações com Cães da PRF realizavam uma fiscalização no Km 71 da rodovia, quando abordaram um carro ocupado por duas mulheres.

Ao consultar a placa do veículo, os agentes identificaram um registro de furto desde 12 de maio deste ano no Recife.

No interior do carro, ele encontraram a mochila com o dinheiro distribuído em cédulas de diversos valores.

Uma das mulheres informou que havia vendido uma casa em Caruaru e o valor seria a entrada do pagamento, mas não apresentou o comprovante da transação. Ela alegou que não sabia que o carro era furtado.

As mulheres foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Vitória de Santo Antão, que irá investigar o caso.

