Estado anuncia atração de R$ 323 milhões de investimentos com foco no interior

Foram aprovados 52 projetos e pleitos de incentivos fiscais (Prodepe e Proind) com expectativa de geração de 612 novos empregos; 70% dos aportes financeiros serão destinados ao interior de Pernambuco

Do total de R$ 323 milhões aprovados, R$ 224,9 milhões serão destinados ao interior do estado, com a previsão de gerar 456 postos de trabalho (Foto: Tony Holanda/Adepe)

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (28), a atração de R$ 323 milhões em investimentos, com a previsão de geração de 612 empregos diretos. Os números foram apresentados durante a 136ª Reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic) realizada na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

O destaque foi a interiorização dos recursos. Dos R$ 323 milhões aprovados, R$ 224,9 milhões serão destinados ao interior do estado, com a previsão de gerar 456 postos de trabalho. Já a Região Metropolitana do Recife (RMR) receberá R$ 98,1 milhões em aportes, com a criação de 156 novas vagas de emprego.

“Os números apresentados nesta reunião do Condic mostram que Pernambuco vive um momento consistente de retomada industrial e fortalecimento da economia regional. O mais importante é perceber que esse crescimento está chegando ao interior, estimulando cadeias produtivas, atraindo empresas e criando oportunidades em diversas regiões do estado. Esse é um trabalho articulado do Governo de Pernambuco para gerar desenvolvimento com equilíbrio regional e segurança para quem quer investir”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto.

Entre as empresas com investimentos validados estão a Suzano S.A. e Owens-Illinois, além de nomes que se destacam na atuação regional e nacional como Asa Indústria, Tron Controles Elétricos, Noha Shoes, Interlândia (Dragão), Casas Bandeirantes e Norcola.

“Atrair R$ 323 milhões em um único pacote reforça a confiança do setor privado no ambiente de negócios que Pernambuco vem consolidando. Mais de 70% desses investimentos seguem para o interior do estado, alcançando municípios de diferentes regiões e fortalecendo a missão da Adepe de descentralizar oportunidades, ampliar a competitividade e estimular a geração de empregos onde as pessoas vivem”, reforçou Roberta Andrade, diretora-presidente interina da Adepe.

Ao todo, foram aprovados 52 projetos e pleitos por meio do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe) e do Programa de Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco (Proind). Desse conjunto, são contemplados 27 projetos industriais (nove do Prodepe e 18 do Proind), nove projetos de importação, 10 centrais de distribuição e seis pleitos diretos para a instalação de novas unidades e ampliação de indústrias já instaladas.

Cidades contempladas

A interiorização dos projetos aprovados reforça a intenção do estado em descentralizar as oportunidades de emprego e renda em Pernambuco.

Na RMR, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Paulista, Igarassu e Camaragibe estão entre as cidades contempladas.

Já no interior, Lajedo, Caruaru, Salgueiro, Belo Jardim, Petrolina, Aliança, Arcoverde, Goiana, Afogados da Ingazeira, Garanhuns, Gravatá, Vitória de Santo Antão e Serra Talhada estão entre as cidades com projetos validados.

Nas duas primeiras reuniões do Condic já realizadas em 2026, já foram anunciados R$ 459 milhões em investimentos com a previsão de geração de 1.236 empregos. O calendário de reuniões para 2026 prevê a realização de cinco reuniões.