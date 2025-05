Desmatamento da Caatinga e Mata Atlântica cai pelo segundo ano consecutivo

A Caatinga é um bioma caracterizado por um clima semiárido com temperaturas elevadas e pouca chuva/Foto: Tarciso Augusto/Semas

O desmatamento da Caatinga e da Mata Atlântica caiu pelo segundo ano consecutivo em Pernambuco, segundo o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil 2024, divulgado pelo MapBiomas. Houve redução de 9% da retirada ilegal de cobertura vegetal dos biomas.

Já no ano de 2023, Pernambuco foi o único estado do Brasil a reduzir o desmatamento na caatinga, com uma diminuição de 35%. A edição deste ano do documento foi divulgada nesta quinta-feira (15).

Em números absolutos, durante o ano de 2024 foram 14,7 mil hectares de áreas desmatadas ilegalmente, número menor do que em 2023, quando foram identificados 16,2 mil hectares de supressão vegetal. como a renovação da frota.

"Manter as árvores em pé é um desafio que vale a pena aceitar. A intensificação do monitoramento e fiscalização da CPRH, aliados às ações que privilegiem a educação ambiental, a justiça climática e um desenvolvimento econômico verde mostram que um resultado como esse é possível", destaca a secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Ana Luiza Ferreira.

Em 2022, o MapBiomas apontou uma área desmatada de 21,8 mil hectares em Pernambuco.

MAPBIOMAS

Este é o sexto ano consecutivo em que o MapBiomas Alerta divulga o raio-x do desmatamento em todos os biomas brasileiros. O projeto é uma iniciativa do Observatório do Clima, cocriada e desenvolvida por uma rede multi-institucional envolvendo universidades, ONGs e empresas de tecnologia com o propósito de mapear anualmente a cobertura e uso da terra do Brasil e monitorar as mudanças do território.