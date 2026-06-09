Inmet: 56 municípios de Pernambuco estão com alerta de chuva de até 50mm

Municípios da Região Metropolitana, zonas da mata e parte do Agreste de Pernambuco estão com risco de chuva com Perigo Potencial, conforme previsão do Inmet

Previsão é de pancadas de chuva moderadas a pontualmente fortes (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O dia será de chuva em toda a faixa litorânea e alguns municípios do Agreste de Pernambuco, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na madrugada desta terça-feira (9), o Inmet atualizou sua previsão para o estado com a bandeira amarela, com risco de Perigo Potencial.

Ou seja, chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

No total, são 56 municípios pernambucanos inclusos no alerta. A faixa amarela no mapa do Inmet abrange toda a Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Sul e parte do Agreste.

A previsão é válida para toda terça-feira.



Confira os municípios com bandeira amarela do Inmet:

Abreu e Lima

Aliança

Araçoiaba

Barreiros

Bom Jardim

Buenos Aires

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Camutanga

Carpina

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Escada

Feira Nova

Ferreiros

Gameleira

Glória do Goitá

Goiana

Gravatá

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

João Alfredo

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Limoeiro

Macaparana

Machados

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Orobó

Passira

Paudalho

Paulista

Pombos

Primavera

Recife

Ribeirão

Rio Formoso

Salgadinho

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Sirinhaém

Tamandaré

Timbaúba

Tracunhaém

Vicência

Vitória de Santo Antão

