Inmet: 56 municípios de Pernambuco estão com alerta de chuva de até 50mm
Municípios da Região Metropolitana, zonas da mata e parte do Agreste de Pernambuco estão com risco de chuva com Perigo Potencial, conforme previsão do Inmet
Publicado: 09/06/2026 às 07:26
Previsão é de pancadas de chuva moderadas a pontualmente fortes (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
O dia será de chuva em toda a faixa litorânea e alguns municípios do Agreste de Pernambuco, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Na madrugada desta terça-feira (9), o Inmet atualizou sua previsão para o estado com a bandeira amarela, com risco de Perigo Potencial.
Ou seja, chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).
No total, são 56 municípios pernambucanos inclusos no alerta. A faixa amarela no mapa do Inmet abrange toda a Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Sul e parte do Agreste.
A previsão é válida para toda terça-feira.
Confira os municípios com bandeira amarela do Inmet:
Abreu e Lima
Aliança
Araçoiaba
Barreiros
Bom Jardim
Buenos Aires
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Camutanga
Carpina
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Escada
Feira Nova
Ferreiros
Gameleira
Glória do Goitá
Goiana
Gravatá
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itambé
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
João Alfredo
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Limoeiro
Macaparana
Machados
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Orobó
Passira
Paudalho
Paulista
Pombos
Primavera
Recife
Ribeirão
Rio Formoso
Salgadinho
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Sirinhaém
Tamandaré
Timbaúba
Tracunhaém
Vicência
Vitória de Santo Antão