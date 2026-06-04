Ramal da Arena Pernambuco terá trecho interditado para obras a partir desta sexta (5)

O trecho de 220m do Ramal da Arena Pernambuco que será interditado a partir das 13h desta sexta (5) fica entre o Viaduto 2 e a Avenida Belmino Correia, em Camaragibe

Obra do Ramal da Arena perto de entrar na fase final (DIVULGAÇÃO/SEDUH)

A partir das 13h desta sexta-feira (5), um trecho de 220 metros do Ramal da Arena será interditado para obras que incluem a execução dos serviços de construção do sistema de drenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica da via.

A área interditada fica entre o Viaduto 2 e a Avenida Belmino Correia, no município de Camaragibe, no Grande Recife, dentro da obra de requalificação no entorno da Arena Pernambuco.

Segundo o governo do estado, o investimento é da ordem de R$ 35 milhões.

A previsão é que o serviço seja executado em 50 dias.

“O acesso de pedestres ao trecho não será afetado, uma vez que as calçadas continuarão disponíveis. Em relação ao Terminal Integrado Camaragibe Provisório, também não haverá alterações no acesso nem nas linhas que operam no local”, explica Ana Carolina Cavalcanti, superintendente de Obras de Mobilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH).

O acesso automobilístico deve ser feito por meio das rotas alternativas.

Os veículos de pequeno porte devem seguir pelo Ramal da Arena, passando o ponto de interdição e continuando pela Rua Thomás Ferreira e pela Avenida Portugal, em direção a Camaragibe e ao Recife.

Veículos de pequeno e grande porte devem seguir pela Avenida Belmino Correia, em direção à capital ou a São Lourenço da Mata.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, duas linhas de ônibus serão afetadas pela interdição: a 2476 - Santa Mônica/TI Camaragibe e a 2456 - Viana/TI Camaragibe, que será atendida através da 2459 - TI Cosme e Damião/TI Caxangá.

Enquanto durarem as obras, a linha 2459 terá dois itinerários, com ponto de retorno no centro de Camaragibe em um deles.

Os usuários devem ficar atentos ao letreiro indicativo.