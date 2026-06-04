Inmet prevê chuva com até 50mm de volume para 88 municípios de Pernambuco
Conforme atualização do Inmet, na manhã desta quinta (4), a chuva está prevista para municípios do Grande Recife, zonas da mata e parte do Agreste de Pernambuco
Publicado: 04/06/2026 às 09:48
Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, às 8h55, a previsão para esta quinta-feira (4): 88 municípios de Pernambuco estão com risco de Perigo Potencial de chuvas.
A bandeira amarela do Inmet cobre toda a área da Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul do estado, assim como parte do Agreste.
O grau de severidade Perigo Potencial indica a possibilidade de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.
Confira os 88 municípios de Pernambuco com a bandeira amarela do Inmet:
Abreu e Lima
Agrestina
Água Preta
Aliança
Altinho
Amaraji
Araçoiaba
Barra de Guabiraba
Barreiros
Belém de Maria
Bezerros
Bom Jardim
Bonito
Buenos Aires
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Camocim de São Félix
Camutanga
Carpina
Caruaru
Casinhas
Catende
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Cortês
Cumaru
Cupira
Escada
Feira Nova
Ferreiros
Frei Miguelinho
Gameleira
Glória do Goitá
Goiana
Gravatá
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itambé
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Lagoa dos Gatos
Limoeiro
Macaparana
Machados
Maraial
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Orobó
Palmares
Panelas
Passira
Paudalho
Paulista
Pombos
Primavera
Quipapá
Recife
Riacho das Almas
Ribeirão
Rio Formoso
Sairé
Salgadinho
Santa Maria do Cambucá
São Benedito do Sul
São Joaquim do Monte
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Sirinhaém
Surubim
Tamandaré
Taquaritinga do Norte
Timbaúba
Tracunhaém
Vertente do Lério
Vertentes
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu