Atualização do Inmet amplia risco de chuva, podendo chegar a 100mm no litoral de Pernambuco

Conforme o Inmet, 55 municípios da Região Metropolitana e zonas da mata estão com risco de Perigo, com a chuva podendo chegar a 100mm; pode chover em outros 37, com menor intensidade

Previsão é de pancadas de chuva moderadas a pontualmente fortes (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Uma atualização do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às 9h40 desta terça-feira (2), prevê chuvas ainda mais forte em todo o litoral de Pernambuco, pegando o Grande Recife e zonas da mata Norte e Sul.

No começo da manhã desta terça, a previsão era de chuva com severidade Perigo Potencial, quando o acúmulo de água pode chegar a 50mm, para toda a região, a partir das 15h.

O Inmet atualizou a previsão, horas depois, com o risco de Perigo, ou bandeira laranja: chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

No total, o alerta do Inmet é para 55 municípios, abrangendo parte da Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul.

Outras 37 cidades, englobando também parte do Agreste, entraram na zona da bandeira amarela, ou Perigo Potencial, do Inmet.