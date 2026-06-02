De eletrônicos a artigos de sex shop e camisas falsificadas da seleção, PRF apreende itens sem nota fiscal

Delegacia da PRF de Petrolina apreendeu, nesta segunda (1º), eletrônicos, produtos de sex shop e camisas da seleção brasileira falsificada, entre outros, durante fiscalização em Juazeiro, na Bahia

Produtos sem nota fiscal foram apreendidos pela PRF de Petrolina, em Juazeiro, na Bahia (DIVULGAÇÃO/PRF)

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Delegacia de Petrolina, apreendeu, na segunda-feira (1), diversos eletrônicos sem nota fiscal, camisas falsificadas do Brasil e de outras marcas, na BR 407, em Juazeiro, na Bahia.

O material era transportado dentro de um carro por um casal que havia saído de São Paulo.

Durante uma fiscalização na rodovia, a equipe da PRF abordou um carro com placas do Mercosul ocupado por um casal.

Aos policiais, o motorista informou que havia adquirido camisas da seleção brasileira e artigos de sex shop em São Paulo, para revender na loja dele.

Ao verificar o interior do veículo, foram encontrados 40 celulares sem nota fiscal, 30 carregadores portáteis, 100 escovas elétricas, 300 cabos de carregador, 100 carregadores de smartphone e diversos itens de sex shop sem nota fiscal.

Além disso, eram transportadas 500 camisas do Brasil, 80 kits infantis da seleção brasileira e 88 camisas de outras marcas com sinais de falsificação.

O casal e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro. O caso poderá ser enquadrado em descaminho e violação de direito autoral.