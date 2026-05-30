Saiu a lista! Veja a numeração oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Com direito a Neymar com a 10 e Matheus Cunha com a 9, numeração já será utilizada nos amistosos preparatórios
Publicado: 30/05/2026 às 17:47
Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira
A comissão técnica da Seleção Brasileira divulgou a numeração oficial dos jogadores para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A lista de camisas já entra em vigor a partir deste domingo (31), quando o Brasil enfrenta o Panamá em jogo amistoso, e segue para o confronto diante do Egito, no próximo sábado (6), na reta final de preparação para o Mundial.
Peso na camisa
Entre os destaques da lista, Neymar Jr. mantém como a liderança técnica da equipe ao vestir a histórica camisa 10. A grande responsabilidade do comando de ataque ficou com Matheus Cunha, que assumiu a camisa 9.
Confira a numeração completa da Seleção Brasileira:
1 - Alisson
2 - Wesley
3 - Gabriel Magalhães
4 - Marquinhos
5 - Casemiro
6 - Alex Sandro
7 - Vinicius Jr.
8 - Bruno Guimarães
9 - Matheus Cunha
10 - Neymar Jr.
11 - Raphinha
12 - Weverton
13 - Danilo
14 - Bremer
15 - Léo Pereira
16 - Douglas Santos
17 - Fabinho
18 - Danilo Santos
19 - Endrick
20 - Lucas Paquetá
21 - Luiz Henrique
22 - Gabriel Martinelli
23 - Ederson
24 - Ibañez
25 - Igor Thiago
26 - Rayan