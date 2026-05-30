Seleção Brasileira
Copa de 2026

Saiu a lista! Veja a numeração oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Com direito a Neymar com a 10 e Matheus Cunha com a 9, numeração já será utilizada nos amistosos preparatórios

Paulo Mota

Publicado: 30/05/2026 às 17:47

Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira (Lucas Figueiredo/CBF)

A comissão técnica da Seleção Brasileira divulgou a numeração oficial dos jogadores para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A lista de camisas já entra em vigor a partir deste domingo (31), quando o Brasil enfrenta o Panamá em jogo amistoso, e segue para o confronto diante do Egito, no próximo sábado (6), na reta final de preparação para o Mundial.

O anúncio foi feito de forma descontraída e com forte apelo à identidade nacional. Em vídeo publicado nas redes sociais da CBF, a entidade fez uma alusão direta à cultura popular e ao futebol de rua brasileiro para apresentar os números que os atletas carregam no peito e nas costas durante a busca pelo hexacampeonato.

Peso na camisa 
Entre os destaques da lista, Neymar Jr. mantém como a liderança técnica da equipe ao vestir a histórica camisa 10. A grande responsabilidade do comando de ataque ficou com Matheus Cunha, que assumiu a camisa 9.

Confira a numeração completa da Seleção Brasileira:
1 - Alisson

2 - Wesley

3 - Gabriel Magalhães

4 - Marquinhos

5 - Casemiro

6 - Alex Sandro

7 - Vinicius Jr.

8 - Bruno Guimarães

9 - Matheus Cunha

10 - Neymar Jr.

11 - Raphinha

12 - Weverton

13 - Danilo

14 - Bremer

15 - Léo Pereira

16 - Douglas Santos

17 - Fabinho

18 - Danilo Santos

19 - Endrick

20 - Lucas Paquetá

21 - Luiz Henrique

22 - Gabriel Martinelli

23 - Ederson

24 - Ibañez

25 - Igor Thiago

26 - Rayan

 

