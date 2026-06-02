Inmet prevê chuva forte para 56 municípios de Pernambuco nesta terça (2)
Serão afetados os municípios da Região Metropolitana e zonas da mata de Pernambuco; previsão do Inmet é que a chuva comece a partir das 15h desta terça
Publicado: 02/06/2026 às 07:15
Ciclista saiu de casa preparado para o dia de chuva (RAFAEL VIEIRA/DP)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta de chuva forte para esta terça-feira (2) em Pernambuco.
A previsão é que chova em 56 municípios do estado, abrangendo a Região Metropolitana do Recife, a Zona da Mata Norte e Sul.
Conforme o Inmet, o risco é de chuva com severidade de Perigo Potencial, ou bandeira amarela, quando o acúmulo de água pode ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h).
O alerta começa a valer às 15h desta terça e se estende até o final da quarta-feira (3).
Confira os municípios em estado de alerta:
Abreu e Lima
Água Preta
Aliança
Amaraji
Araçoiaba
Barreiros
Bom Jardim
Buenos Aires
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Camutanga
Carpina
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Cortês
Escada
Feira Nova
Ferreiros
Gameleira
Glória do Goitá
Goiana
Gravatá
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itambé
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Joaquim Nabuco
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Limoeiro
Macaparana
Machados
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Passira
Paudalho
Paulista
Pombos
Primavera
Recife
Ribeirão
Rio Formoso
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Sirinhaém
Tamandaré
Timbaúba
Tracunhaém
Vicência
Vitória de Santo Antão