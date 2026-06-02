Inmet prevê chuva forte para 56 municípios de Pernambuco nesta terça (2)

Serão afetados os municípios da Região Metropolitana e zonas da mata de Pernambuco; previsão do Inmet é que a chuva comece a partir das 15h desta terça

Ciclista saiu de casa preparado para o dia de chuva (RAFAEL VIEIRA/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta de chuva forte para esta terça-feira (2) em Pernambuco.

A previsão é que chova em 56 municípios do estado, abrangendo a Região Metropolitana do Recife, a Zona da Mata Norte e Sul.

Conforme o Inmet, o risco é de chuva com severidade de Perigo Potencial, ou bandeira amarela, quando o acúmulo de água pode ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h).

O alerta começa a valer às 15h desta terça e se estende até o final da quarta-feira (3).

Confira os municípios em estado de alerta:

Abreu e Lima

Água Preta

Aliança

Amaraji

Araçoiaba

Barreiros

Bom Jardim

Buenos Aires

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Camutanga

Carpina

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Cortês

Escada

Feira Nova

Ferreiros

Gameleira

Glória do Goitá

Goiana

Gravatá

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Joaquim Nabuco

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Limoeiro

Macaparana

Machados

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Passira

Paudalho

Paulista

Pombos

Primavera

Recife

Ribeirão

Rio Formoso

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Sirinhaém

Tamandaré

Timbaúba

Tracunhaém

Vicência

Vitória de Santo Antão

