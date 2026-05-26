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Inmet renova alerta com chuva podendo chegar a 50mm em Pernambuco nesta terça (26)

Conforme previsão do Inmet, a chuva forte pode atingir a Região Metropolitana do Recife, zonas da mata e alguns municípios do Agreste

Diario de Pernambuco

Publicado: 26/05/2026 às 09:20

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Ciclista saiu de casa preparado para o dia de chuva/RAFAEL VIEIRA/DP

Ciclista saiu de casa preparado para o dia de chuva (RAFAEL VIEIRA/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, na madrugada desta terça-feira (26), sua previsão para Pernambuco, mantendo o risco de chuva com Perigo Potencial, ou bandeira amarela.

Segundo o Inmet, deve chover entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, na Região Metropolitana do Recife, zonas da mata Norte e Sul, além de alguns municípios do Agreste.

No total, o aviso de acumulado de água, que tem validade até o final da noite desta terça, inclui 66 municípios de Pernambuco.

 

Chuva , Inmet , Municípios , Pernambuco , Previsão
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