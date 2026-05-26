Inmet renova alerta com chuva podendo chegar a 50mm em Pernambuco nesta terça (26)
Conforme previsão do Inmet, a chuva forte pode atingir a Região Metropolitana do Recife, zonas da mata e alguns municípios do Agreste
Publicado: 26/05/2026 às 09:20
Ciclista saiu de casa preparado para o dia de chuva (RAFAEL VIEIRA/DP)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, na madrugada desta terça-feira (26), sua previsão para Pernambuco, mantendo o risco de chuva com Perigo Potencial, ou bandeira amarela.
Segundo o Inmet, deve chover entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, na Região Metropolitana do Recife, zonas da mata Norte e Sul, além de alguns municípios do Agreste.
No total, o aviso de acumulado de água, que tem validade até o final da noite desta terça, inclui 66 municípios de Pernambuco.