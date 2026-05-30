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Perseguição em operação da PM termina em apreensão de armas e entorpecentes no Sertão

Veículo suspeito foi avistado em um bloqueio realizado pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e fugiu do efetivo, descartando armas e entorpecentes na na BR-316, em Petrolina, no Sertão

Diario de Pernambuco

Publicado: 30/05/2026 às 15:04

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Veículo suspeito deixou armas e materiais entorpecentes para trás após identificar presença da Polícia Militar de Pernambuco/Foto: Divulgação/PMPE

Veículo suspeito deixou armas e materiais entorpecentes para trás após identificar presença da Polícia Militar de Pernambuco (Foto: Divulgação/PMPE)

Uma perseguição durante uma operação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) resultou na apreensão de armas e entorpecentes na cidade de Petrolina, no Sertão do estado. O caso aconteceu nesta sexta (29).

Segundo a PM, durante a denominada “Operação Protetor das Divisas”, policiais militares realizavam um bloqueio na BR-316, nas proximidades da Vila Serrania, em Petrolina, quando avistaram um veículo.

Ao perceber a presença policial, o condutor realizou uma manobra brusca, descartou alguns volumes às margens da rodovia e empreendeu fuga, adentrando uma estrada carroçável, ainda de acordo com a corporação.

"Uma das viaturas iniciou o acompanhamento do veículo, porém, não foi possível realizar sua interceptação", destaca a nota da PM.

Entre os objetos dispensados durante a fuga, estavam uma pistola calibre .765, nove munições calibre .765, um rifle calibre .22 com numeração suprimida, 735 gramas de substância análoga à maconha e uma balança de precisão.

“Diante dos fatos, todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Plantão para adoção das medidas legais cabíveis”, finalizou a PMPE.

 

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apreensão , operação , Polícia Militar de Pernambuco
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