Mãe de bebê GIG que nasceu no Recife estudou parto normal e não sabia peso do filho

Eide Oliveira conta que se preparou durante meses para o parto normal e só descobriu a diabetes gestacional perto do nascimento de Raul, que virou sensação no Hospital da Mulher do Recife

Raul Dias nasceu com 5,240 kg e 55 centímetros no Hospital da Mulher do Recife (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

A repercussão do nascimento de Raul Dias, bebê que veio ao mundo com 5,240 kg e 55 centímetros no Hospital da Mulher do Recife (HMR), surpreendeu não apenas a equipe médica, mas também a própria mãe. Seis dias após receber alta, Eide Oliveira Dias contou em entrevista que tinha, desde sempre, o objetivo de realizar o parto normal.

Raul nasceu às 5h37 e foi classificado como GIG, sigla utilizada na Neonatologia e Obstetrícia para identificar recém-nascidos grandes para a idade gestacional. O caso ganhou destaque nas redes sociais e transformou o bebê em uma celebridade dentro da maternidade. “Fiquei surpresa com toda a repercussão e muito grata”, afirmou Eide.

Mesmo diante das dificuldades da gestação, Eide se preparou intensamente para ter um parto normal. Ela conta que estudava diariamente sobre o assunto e planejava passar o maior tempo possível em casa antes de seguir para a maternidade.

“Eu comprei uma apostila e, todos os dias, passava pelo menos 40 minutos revisando conteúdo sobre parto normal”, contou.

A estratégia era reconhecer os sinais do trabalho de parto ativo antes de sair para o hospital. “Minha intenção era sentir as contrações, fazer exercícios, agachar e só ir para o hospital quando percebesse que já estava na fase ativa do trabalho de parto”, disse.

O plano, porém, ganhou caminhos inesperados quando Raul nasceu muito maior do que o previsto. Ainda assim, mãe e filho receberam alta em boas condições de saúde e seguem despertando curiosidade por onde passam.

A mãe conta que, apesar de já ter tido um filho com 4 kg ao nascer, não imaginava que o caçula ultrapassaria a marca dos cinco quilos. Durante toda a gravidez, a estimativa dos exames apontava um peso bem menor.

“Eu não esperava que ele tivesse mais de 5 kg, porque, até então, a estimativa era de 3,7 kg. Eu jamais colocaria a minha vida e a dele em risco tentando um parto normal se soubesse o peso real dele. Inclusive, se os médicos soubessem, também não teriam indicado o parto normal”, disse.

Segundo ela, a surpresa também atingiu a equipe médica. “Os médicos foram muito cuidadosos. Eles também foram pegos de surpresa, porque seguiram a estimativa apresentada pelos exames de ultrassom, que apontavam um peso diferente para o bebê”, relatou.

Gestação

Eide afirma que esta terceira gestação foi a mais desgastante das três que enfrentou. “Eu me senti muito cansada, muito sonolenta, e a coluna doeu bastante. Principalmente no final da gestação. Ir ao mercado, para mim, era como correr uma maratona de cinco quilômetros”, contou.

Durante o pré-natal, exames chegaram a apontar alterações na glicose, mas um teste de glicemia descartou, naquele momento, a diabetes gestacional. “Quando surgiu a suspeita, eu cortei a melancia, cortei outras frutas. Eu sabia que isso poderia influenciar no peso do bebê. Mas, como o exame deu negativo, voltei a comer normalmente”, afirmou.

O diagnóstico só foi confirmado mais tarde, quando ela já estava próxima do parto. “Quando fomos à médica, ela confirmou: ‘Você é diabética e vai precisar ficar internada’. Foi um susto. Não exatamente pelo fato de ser diabética, mas pela necessidade da internação e por tudo o que aquilo envolvia”, lembrou.

Para Eide, a descoberta tardia da condição impediu um acompanhamento mais específico durante a gravidez. “Se isso tivesse sido constatado antes, eu teria sido acompanhada de forma adequada”, avaliou.

O tamanho do recém-nascido chamou tanta atenção que, segundo a mãe, visitantes, pacientes e até profissionais do hospital procuravam o bebê para fotografias e comentários após a divulgação da história.

