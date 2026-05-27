Operação contra fraude no INSS apreende carros de luxo e dinheiro em vários estados

Durante a operação, PF encontrou R$ 287 mil em sacos de lixo na casa de servidor do INSS em Garanhuns

PF combate fraudes contra o INSS (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, na manhã desta quarta-feira (27), uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos associativos ilegais em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em Pernambuco, agentes apreenderam R$ 287 mil em espécie escondidos em sacos de lixo dentro de uma mala na casa de um servidor do órgão.

Ao todo, estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e oito medidas cautelares de monitoramento eletrônico expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações ocorrem em Pernambuco, São Paulo, Paraíba e no Distrito Federal.

Segundo a PF, a operação busca aprofundar investigações sobre crimes como organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção, ocultação de patrimônio e dilapidação de bens. Os alvos desta fase são empresários, servidores e entidades associativas suspeitas de participação no esquema.

As investigações apontam que aposentados e pensionistas tiveram descontos realizados diretamente nos benefícios sem autorização. Em muitos casos, segundo os investigadores, as cobranças eram viabilizadas por meio de assinaturas falsas e contratos fraudulentos em nome das vítimas.

A estimativa da PF e da CGU é de que os desvios tenham causado prejuízo de cerca de R$ 6 bilhões entre 2019 e 2024.

O Diario procurou o INSS, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria.

Pernambuco

Em Pernambuco, a operação concentra parte das apurações em servidores e ex-servidores ligados ao INSS em Garanhuns, no Agreste. Entre os investigados estão Everaldo Felício de Macedo Júnior, ex-gerente executivo do órgão no município, e Rogério Soares de Souza, que já ocupou cargos de direção e superintendência regional no instituto.

As investigações também alcançam a Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (ABRAPEN), sediada no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. A entidade está entre as associações suspeitas de aplicar descontos indevidos diretamente nos contracheques de beneficiários.

Segundo a PF, parte dos recursos arrecadados pelas entidades investigadas teria sido direcionada a empresas ligadas ao empresário Antônio Carlos Camilo, conhecido como “Careca do INSS”.

Em balanço parcial divulgado no início da tarde desta quarta, a Polícia Federal informou ter apreendido 22 celulares, dez veículos, incluindo modelos de luxo das marcas Land Rover, Porsche, BMW e Mercedes-Benz, além dos R$ 287.254 encontrados em Pernambuco.

De acordo com os investigadores, há indícios de que parte dos suspeitos estaria tentando ocultar patrimônio e se desfazer de bens de alto valor antes do avanço das investigações, o que motivou a adoção de medidas cautelares para rastrear e bloquear recursos.

Como funcionava o esquema

A Operação Sem Desconto teve início após auditorias e denúncias apontarem que entidades associativas realizavam cobranças mensais sem autorização de aposentados e pensionistas do INSS.

Segundo as investigações, as associações firmavam acordos de cooperação técnica com o instituto alegando oferecer serviços como assistência jurídica, academias e planos de saúde. No entanto, auditorias da CGU indicaram que diversas entidades não possuíam estrutura para prestar os serviços prometidos.

Muitos beneficiários afirmaram desconhecer qualquer vínculo com as associações e só perceberam os descontos ao consultar os extratos de pagamento dos benefícios previdenciários.

