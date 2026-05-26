Comunidade do Tururu, em Paulista, recebe minibiblioteca com livros doados pela Cepe

Caixa de Leitura já distribuiu mais de 23 mil livros para bibliotecas públicas (Foto: Divulgação)

A comunidade do Tururu, no bairro do Janga, em Paulista, recebeu uma doação de 50 livros por meio do projeto Caixa de Leitura, da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe). As obras serão disponibilizadas à população através da “Geloteca Tururu lendo, Tururu crescendo”, iniciativa mantida pelo Instituto Social Tiago Lima.

Os livros incluem títulos de diferentes gêneros literários, além de obras biográficas, históricas e de arte. O material ficará disponível em uma minibiblioteca montada a partir de uma geladeira desativada, grafitada pela artista local Tábatha Mafra, conhecida como Tab Brüxä.

O espaço será instalado na praça do campo do Tururu, ponto de circulação de estudantes da comunidade, que tem cerca de seis mil moradores. Segundo os organizadores, os livros poderão ser levados para casa por empréstimo, mediante cadastro.

Fundador do Instituto Social Tiago Lima, Tiago Vieira afirmou que o projeto busca ampliar o acesso à cultura e à educação na comunidade. “O Tururu é uma comunidade vulnerável, que sofre com a violência e a falta de oportunidades. A gente busca melhorar isso com esportes, cultura e educação, envolvendo a criançada, os adolescentes e adultos também porque todos precisam de leitura”, disse.

Voluntário da iniciativa, o educador físico Bruno Santana destacou a importância do incentivo à leitura entre crianças e adolescentes. “Ao estimularmos o hábito da leitura, também melhoramos o lado social. Em um mundo em que os meninos brigam para ficar diante de uma tela de celular, a educação e os livros contribuem para um melhor desenvolvimento mental e psicossocial”, afirmou.

Entre os jovens atendidos pelo projeto está Caleb Benjamim, de 12 anos. “Gosto muito de ler. Estudar é sempre bom para que a gente possa aprender sempre mais”, contou.

De acordo com a Cepe, o projeto Caixa de Leitura já distribuiu mais de 23 mil livros para bibliotecas públicas, comunitárias e organizações sociais em Pernambuco.