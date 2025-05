São João do Recife 2025: 17 dias de festa e mais de 1,2 mil atrações

Divulgação do São João do Recife 2025 no Sítio da Trindade (Foto: Nivaldo Fran / DP)

O forró volta à capital pernambucana recheado de atrações em 2025. A Prefeitura do Recife divulgou, nesta quinta-feira (29), a programação oficial do São João deste ano. Com o tema "Nossa Raiz", Recife irá celebrar o ciclo junino entre os dias 12 a 29 de junho.

Ao todo, mais de 1,2 mil atrações vão embalar a cidade em 14 arraiais.



Nomes consagrados da música pernambucana como Alceu Valença, Adiel Luna, Assisão, Cristina Amaral, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Fulô de Mandacaru, Geraldinho Lins, Irah Caldeira, Jorge de Altinho, Joyce Alane, Lia de Itamaracá, Maciel Melo, Mestre Ambrósio, Nádia Maia, Nando Cordel, Novinho da Paraíba, Petrúcio Amorim, Quinteto Violado, Silvério Pessoa, entre outras atrações vão envolver os polos juninos.

Recife homenageia, no São João de 2025, a Banda de Pau e Corda, Bia Marinho e Novinho da Paraíba.

Programação

A programação se inicia no dia 12 de junho, no Sítio Trindade e no Recife Antigo, festejando Santo Antônio.



Até o fim do mês de junho, o passeio na roça recifense vai se espalhar também por 11 polos descentralizados: Lagoa do Araçá, Barro, Totó, Campo Grande e Cordeiro, que celebrarão São João, nos dias 22 e 23 de junho; Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré e Poço da Panela, que arrastarão pés em devoção a São Pedro, entre os dias 27 e 28; além do Parque das Graças, onde o balancê ficará vigente do dia 21 ao dia 23, com atrações para toda a família. A partir do dia 26, a festa alcança o Pátio de São Pedro, que se encherá de programação para celebrar seu padroeiro.

Sítio Trindade

No Sítio, o balancê dos concursos de quadrilhas adultas e infantojuvenis, promovidos pelo poder público municipal, abrirá os festejos, do dia 12 até o dia 24. Entre os dias 12 e 16, acontecem as eliminatórias do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, cujas disputas finais serão realizadas nos dias 21 e 22.

Nos dias 23 e 24, o pavilhão do Sítio recebe as apresentações do Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis.

O mais tradicional polo dos festejos juninos recifenses receberá a Procissão dos Santos Juninos e a Exposição da Culinária Afro-Brasileira, no dia 18. Nos dias 25 e 26, o parque será palco para o Festival de Quadrilhas da Liquajur.

O forró encherá os salões do Sítio a partir do dia 19, quando a programação de shows fará sua estreia com a pompa e a circunstância da Orquestra Sinfônica do Recife, em sua primeira participação no ciclo junino da cidade. Vai ter festa no Sítio todo santo dia, de 20 a 24, e de 27 a 29 de junho. No último fim de semana junino, a programação do Sítio vai arrastar até pezinho, com grade infantil caprichada.

Rio Branco

No Recife Antigo, do dia 12 ao dia 29, o forró está garantido. A festa no bairro histórico começa reunindo dezenas de sanfoneiros, na tradicional Caminhada do Forró, com concentração a partir das 17h, na Rua da Moeda. Em seguida, a partir das 18h, com concentração no Armazém do Campo, desfilará o Quadrilhão, embalando damas e cavalheiros, entre alvantús e anarriês, até o Marco Zero.

No dia 14, tem mais andança: o Desfile das Bandeiras espalhará suas coloridas tradições pelo bairro, saindo da Rua Nova até desaguar na Rio Branco, toda vestida de São João. Na via mais junina da cidade, o candeeiro seguirá aceso, com apresentações de trios pé de serra, quadrilhas, bandas e muitas outras atrações, nos dias 12, 13, 14 e 15; 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24; 27, 28 e 29 de junho.

Pátio de São Pedro

Do dia 26 ao dia 29, a festa alcançará também o Pátio de São Pedro, em honra e graça ao padroeiro dos pescadores. No dia 26, o Pátio recebe a Festa do Fogo, em devoção a Xangô. E, no dia 29, a programação celebrará o aniversário de nove anos da Frei Caneca FM, rádio pública criada por lei para dar voz ao Recife, suas gentes, tradições e manifestações culturais.

Homenageados

Para celebrar as raízes que confirmam sempre fértil o solo onde as mais autênticas tradições juninas seguem brotando e botando todo mundo para dançar, o São João do Recife 2025 fará suas sanfonas cantarem em homenagem à Banda de Pau e Corda, a Bia Marinho e a Novinho da paraíba.

Banda de Pau e Corda - Formada no Recife, nos idos de 1972, a Banda de Pau e Corda surgiu para celebrar o encontro da música com a poesia nordestina nos palcos recifenses. De lá pra cá, o grupo já teve diversas formações, sem jamais negociar seu compromisso com as raízes musicais da região. Com um repertório ensolarado e autoral, a Banda rodou meio mundo, fazendo o Nordeste e seus acordes desembarcarem até na Argélia, no ano de 2006, quando representou o Brasil no Congresso Mundial dos Povos e Culturas dos Desertos.

Bia Marinho - Filha de São José do Egito, no Sertão do Pajeú, de onde saíram muitas gerações devotadas ao mote, ao acorde e à rima, Bia Marinho é filha do lendário Louro do Pajeú, além de ser mãe e tia de poetas. Fruto e semente da tradição oral nordestina, cumpriu a sina da rima, que defende, em canto e verso, com todas as suas certezas, belezas e gerações.

Novinho da Paraíba - O cantor, compositor e instrumentista, natural de Monteiro, canta a voz do Nordeste inteiro. Artista autodidata, Novinho aprendeu ainda criança a puxar o fole da sanfona, assumindo desde sempre a música nordestina como compromisso e caminho de vida. Com diversos discos gravados, segue na estrada e nos palcos, sempre renovando a paixão e a vocação, que o confirmam Novinho para sempre.