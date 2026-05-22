Prédio da Sudene será transformado na sede do Parque.Tec UFPE; licitação das obras foi lançada

Edifício Celso Furtado, mais conhecido como Prédio da Sudene, receberá a sede do Parque.Tec da UFPE, incluindo a Incubadora, ambiente de coworking, laboratório de inovação em Saúde Digital, salas para startups e empresas âncoras e um auditório modular

Edifício Celso Furtado, mais conhecido como Prédio da Sudene (DIVULGAÇÃO)

Foi lançada a licitação das obras da futura sede do Parque.TeC UFPE no Edifício Celso Furtado, conhecido como Prédio da Sudene, na Cidade Universitária, zona oeste do Recife.

Nessa primeira etapa, serão recuperados três andares da Torre Norte do prédio, que vão abrigar a sede do Parque.TeC, incluindo a Incubadora, ambiente de coworking, laboratório de inovação em Saúde Digital, salas para startups e empresas âncoras e um auditório modular.

O anúncio da licitação ocorreu durante o VI Programa de Formação de Startups da Incubadora do Parque.TeC, na última quarta-feira (20), do qual participaram o vice-reitor Moacyr Araújo, o pró-reitor de Pesquisa e Inovação da Universidade (Propesqi), Pedro Carelli, dirigentes do Parque.TeC e representantes das novas incubadas.

O projeto “Implantação do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Pernambuco - Parque.TeC UFPE” recebeu investimento da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Governo Federal, no valor de R$ 9,6 milhões, a partir do Edital de Apoio a Parques Tecnológicos em Implantação e em Operação.

Segundo o pró-reitor de Pesquisa e Inovação da Universidade, Pedro Carelli, “uma parte importante do trabalho da Propesqi tem sido o esforço de captação de recursos para viabilizar projetos estratégicos para o desenvolvimento da UFPE”.

“Esse projeto de implantação de um ambiente de inovação destinado à geração de empresas de base tecnológica e científica a partir das pesquisas da UFPE tem o potencial de gerar um retorno extraordinário de relevância social e econômica da nossa universidade”, destaca ele.

Entre a captação dos recursos e o atual lançamento houve o processo de tombamento do Edifício Celso Furtado, o que trouxe novos requisitos para o projeto que foram aprovados pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

A partir da publicação da licitação, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE (Fade-UFPE) conduzirá o processo de seleção e contratação das propostas que acontecerá ao longo dos próximos meses.

Nas próximas etapas de ocupação do Edifício Celso Furtado, serão instalados projetos ligados ao Parque.TeC UFPE e financiados por projetos complementares já captados junto à Finpe: o TeC.Maker (laboratório de prototipagem), o Centro de Bionegócios da Caatinga e o Instituto Quanta-UFPE.