Após 12 anos paralisada, Barragem Engenho Pereira tem obras retomadas

Barragem Engenho Pereira é uma demanda histórica das cidades de Jaboatão dos Guararapes e Moreno, no Grande Recife, e está com obras paralisadas há 12 anos. A autorização de retomada foi feita nesta quinta (21)

Assinatura foi feita nesta quinta-feira (21), no Palácio do Campos das Princesas (Foto: Secom)

Após 12 anos paralisada, a Barragem Engenho Pereira, em Moreno, no Grande Recife, teve a retomada das obras de construção autorizada nesta quinta-feira (21). A demanda é histórica para a população da cidade de Moreno e de Jaboatão dos Guararapes, e deve beneficiar 740 mil pessoas, segundo anúncio feito pelo governo do estado, em evento no Palácio do Campo das Princesas, em Santo Antônio, no Centro do Recife.

“Na época foi feito muito pouco, uma supressão vegetal, e obviamente com 12 anos essa vegetação já cresceu novamente, tem que refazer tudo isso. A obra será praticamente iniciada do zero; o canteiro da empresa já foi montado e o trabalho de campo iniciado. Esse programa do Engenho Pereira compõe duas obras grandes, que são a barragem em si, orçada em torno de 140 milhões de reais, e um sistema adutor”, disse o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

Ainda segundo ele, o prazo de entrega da barragem e do sistema adutor é de 24 meses, portanto, a entrega é estimada para 2028. A capacidade prevista do equipamento é de 26 milhões de metros cúbicos de água, que servirá também para contenção de cheias do Rio Jaboatão.

“Um dos grandes objetivos dessa barragem é justamente a contenção de cheias, é a segurança da população que já sofre há muito tempo em época de chuva”, acrescentou o presidente da Compesa.

Promessa antiga

A Barragem Engenho Pereira é uma das promessas do então governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Anunciada em 2013, o equipamento teve pouco avanço nas obras, que foram paralisadas em 2014 e, desde então, não foram mais retomadas.

“É um investimento em uma rede de segurança hídrica, não só para abastecimento da população, mas para a garantia da vida quando as chuvas vêm, porque há enchentes também. Das cinco prometidas lá em 2012, entregou-se em 2018 a Barragem de Serra Azul em Palmares; nós entregamos a de Panelas. Estamos em obra com a Barragem de Gatos, de Igarapeba, bem falta a Barragem de Barra de Guabiraba”, comentou a governadora Raquel Lyra (PSD).

Sobre a Barragem de Barra de Guabiraba, a chefe do executivo estadual afirmou que esteve em reunião recentemente com ministros, pedindo autorização para que a gente possa iniciar a obra.

Outras entregas

Entre as entregas anunciadas pelo governo nesta quinta (21), estão a Adutora de Tabatinga, em Camaragibe, e um conjunto de poços, em Olinda e no Recife. Também foram autorizadas novas ordens de serviço para instalação de novos poços nas cidades de Olinda e Paulista, na Região Metropolitana da capital.

Além disso, a implantação de Estação de Tratamento de Água - ETA de ultrafiltração e requalificação das instalações da ETA, em Moreno, também foi autorizada.

Estão previstas, ainda, a implantação da ETA e do sistema adutor para Navarro (Sistema Botafogo), em Olinda; as requalificações da elevatória de Pirapama, no Recife, e da ETA Várzea do Una, em São Lourenço da Mata, também na RMR.

Segundo a gestão estadual, entre os editais de licitação previstos estão o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da nova Escola de Sargentos, em Camaragibe; a ampliação do SAA dos Curados e Manassu, em Jaboatão; e a reabilitação eletromecânica da ETA Botafogo, em Olinda.