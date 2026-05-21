Esquema de desvio de armas de fogo é desvendado no Sertão de Pernambuco

Durante toda a operação foram apreendidas 66 armas de fogo, entre elas um fuzil e uma submetralhadora

Os detalhes da operação que desarticulou o esquema de venda de armas no mercado clandestino foi divulgado nesta quinta (21), pela PCPE (Foto: Divulgação / PCPE)

Um esquema de desvio de armas legais para o mercado clandestino, que utilizava pessoas como “laranjas” para compra dos armamentos, foi desvendado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) durante a segunda fase da operação Forja II, deflagrada nesta quarta-feira (20), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Os detalhes das investigações, iniciada em março deste ano, foram revelados nesta quinta-feira (21) durante coletiva na sede operacional da PCPE, no Recife.

Segundo a polícia, durante toda a operação, que foi dividida em duas fases, foram apreendidas 66 armas de fogo e mais de 4 mil munições. Entre as apreensões, estão: um fuzil, sete rifles, uma submetralhadora Taurus (SMT), sete espingardas, 12 revólveres e 29 pistolas.

De acordo com as investigações, as armas e munições eram adquiridas de forma aparentemente regular junto a fabricantes e estabelecimentos autorizados, mas acabavam sendo desviadas para o mercado ilegal e destinadas, inclusive, a integrantes de organizações criminosas do Sertão de Pernambuco.

Conforme explicou o delegado Jorge Pinto, responsável pela investigação, o grupo utilizava “laranjas” para realizar as compras das armas. Essas pessoas recebiam dinheiro para cederem documentos que seriam utilizados na aquisição dos armamentos, só que o verdadeiro destino das armas era ocultado por meio de notas fiscais emitidas em nome de terceiros.

A organização, classificada pela PCPE como “uma ampla rede criminosa”, também utilizava pessoas com registro de CACs (Colecionadores, Atiradores e Caçadores), além de três servidores públicos que possuíam facilidades funcionais para aquisição legal de armamentos.

Os nomes e os cargos dos servidores não foram divulgados, porque o processo tramita sob segredo de Justiça.

Ao todo, foram cumpridos nas duas fases da operação 13 mandados de busca e apreensão, que resultaram em três prisões em flagrante, afastamento cautelar dos agentes públicos investigados e suspensão judicial das atividades econômicas de um clube de tiro da cidade, apontado pelas investigações como instrumento utilizado para o desvio de armas e munições para o mercado clandestino.

Segundo a polícia, apesar do estabelecimento atuar com aparência de legalidade há cerca de cinco anos, o fluxo de saída das mercadorias fez com que a investigação identificasse que o clube estaria sendo utilizado para facilitar o fornecimento de armamentos a pessoas ligadas ao crime organizado.

Os envolvidos poderão responder por crimes como participação em organização criminosa, comércio ilegal de arma de fogo e alguns por lavagem de capitais e falsidade ideológica comércio ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica.

Início das investigações

Segundo a PCPE, as investigações foram iniciadas em março de 2025 para apurar um homicídio ocorrido em Serra Talhada. Porém, no decorrer das diligências, os policiais identificaram uma ampla rede criminosa voltada à compra e revenda clandestina de armas, acessórios e munições.

Na primeira etapa, deflagrada em janeiro deste ano, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Já na segunda fase, deflagrada nesta quarta (20), foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão domiciliar.

Segundo a PCPE, a operação contou com apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL), da Diretoria de Operações Estratégicas da Secretaria da Fazenda de Pernambuco (DOE/SEFAZ-PE), da Polícia Federal (PF), do Exército Brasileiro (EB) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Pernambuco (GAECO/MPPE).

