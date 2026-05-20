Primeiro trem enviado de BH para reforçar Metrô do Recife chega em Pernambuco

A primeira composição ferroviária é oficialmente apresentada nesta quarta-feira (20), em Jaboatão dos Guararapes

Primeiro trem vindo de Belo Horizonte chega ao Recife para reforçar operação da Linha Sul do metrô (Foto: CBTU)

A primeira composição ferroviária enviada de Belo Horizonte para o Recife é oficialmente apresentada na tarde desta quarta-feira (20), em Jaboatão dos Guararapes.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o trem foi transportado até o Posto Pichilau, na BR-232, onde equipes acompanharam a chegada do equipamento que deve reforçar a operação da Linha Sul do metrô.

A composição faz parte de um plano emergencial da CBTU para ampliar a capacidade do sistema metroviário na Região Metropolitana do Recife. Antes de começar a transportar passageiros, o veículo ainda será submetido a inspeções técnicas e testes operacionais.

A previsão da companhia é de que o trem entre em funcionamento já no mês de junho.

Cronograma para chegada de outras composições

Segundo a CBTU, até o mês de setembro, Pernambuco deve receber outras cinco composições. O cronograma prevê a entrega de mais um trem em junho, outro em julho, um em agosto e duas unidades em setembro.

Com a chegada dos novos veículos, a expectativa é reduzir os impactos operacionais e melhorar a oferta de viagens para os passageiros que utilizam diariamente a Linha Sul do metrô do Recife.

