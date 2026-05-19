Morre João Maurício Adeodato, jurista e ex-professor da Faculdade de Direito do Recife

João Maurício Adeodato é reconhecido como um dos maiores nomes da filosofia do Direito no país, com trajetória marcada pela excelência acadêmica, produção intelectual e compromisso com a formação de gerações de advogados

No mês passado, João Maurício Adeodato recebeu o título de Professor Emérito da UFPE (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Considerado uma das referências do pensamento jurídico brasileiro, o jurista, advogado e ex- professor da Faculdade de Direito do Recife, João Maurício Adeodato, faleceu na manhã desta terça-feira (19), aos 70 anos.

A morte foi confirmada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que é responsável pela administração da FDR. Ainda não há detalhes sobre a causa da morte, muito menos informações sobre velório e enterro.

João Maurício Adeodato é reconhecido como um dos maiores nomes da filosofia do Direito no país e tem uma trajetória marcada pela excelência acadêmica, pela produção intelectual e pelo compromisso com a formação de gerações de profissionais do Direito.

No mês passado, ele recebeu o título de Professor Emérito da UFPE, evento que ocorreu no Salão Nobre da FDR.

Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), que lamentou e se solidarizou com os familiares de João Maurício Adeodato, ele deixa um legado imensurável para a advocacia, para a educação jurídica e para o fortalecimento do pensamento crítico no Brasil.

“Sua contribuição ultrapassou as fronteiras de Pernambuco, alcançando reconhecimento nacional e internacional por sua atuação como professor, escritor e pesquisador, sempre pautada pela defesa do conhecimento, da ética e da democracia”, destacou trecho da nota divulgada pela OAB-PE.

A governadora Raquel Lyra, que foi aluna de José Maurício Adeodato, também lamentou o falecimento do ex-professor.

“Tenho a certeza que seu legado permanecerá vivo como referência de uma vida dedicada ao ensino do Direito. A seus familiares e inúmeros amigos, a minha profunda solidariedade neste momento de despedida. Que Deus console a todos!”, finalizou a nota divulgada por Raquel Lyra.



Nascido em Minas Gerais, em 1956, João Maurício Adeodato fez toda a graduação, mestrado e doutorado pela FDR, instituição em que se tornaria professor titular em 1990. O docente trabalhou na FDR durante 26 anos, se aposentando da sala de aula em 2016.

Durante todo esse período, João Maurício Adeodato exerceu o papel central na instituição, desempenhando a função de docente, orientador, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito, chefe de departamento e fundador do programa de iniciação científica da Faculdade de Direito do Recife (FDR)/Centro de Ciências Jurídicas (CCJ).

