OAB Pernambuco vai sediar a V Conferência Nacional da Mulher Advogada

O evento será realizado em março de 2027 (Foto: Eugênio Novaes )

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE) irá sediar a Conferência Nacional da Mulher Advogada em março de 2027. O anúncio foi feito na segunda-feira (16) pelo presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, em Brasília. É a primeira vez que o estado recebe o evento.

Pernambuco foi escolhido por unanimidade entre os presidentes das demais seccionais. O evento é realizado pelo CFOAB, por meio da Comissão Nacional da Mulher Advogada, presidida pela advogada Dione Almeida (OAB-SP).

A Conferência tem o objetivo de debater as principais bandeiras do universo feminino frente aos desafios da advocacia contemporânea. Entre os temas que serão abordados estão assédio moral e sexual, novidades no mercado de trabalho, etarismo, pessoas com deficiência, pessoas transgêneras, oficinas de sustentação oral, dentre outros.

“Quero reconhecer a luta e o trabalho da presidente Ingrid Zanella e também o seu prestígio que, durante o Colégio de Presidentes, convenceu e garantiu todos os votos para que Pernambuco fosse escolhido como sede da V Conferência Nacional da Mulher Advogada. Parabéns", disse Beto Simonetti.

“É com imensa alegria e muito orgulho que eu recebo esta notícia do nosso presidente Beto Simonetti. A V Conferência Nacional da Mulher Advogada será um momento de reencontro, de aprendizado e de fortalecimento da nossa rede de mulheres advogadas. Um espaço para debatermos nossos desafios, avançarmos nas nossas conquistas e celebrarmos tudo aquilo que somos capazes de construir juntas”, comemorou a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella.

“Como primeira mulher a presidir a instituição, em 93 anos, essa escolha é muito significativa e carrega uma importância enorme para toda a advocacia. Agradeço a toda diretoria do Conselho Federal, em especial ao presidente Beto Simonetti, pela confiança em nosso trabalho. Vamos juntos ratificar e valorizar nossa profissão e integrar a nossa advocacia. A OAB Pernambuco irá fazer o possível para que a V Conferência Nacional da Mulher Advogada seja um sucesso”, asseverou Ingrid Zanella.