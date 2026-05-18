Golpe do Desenrola 2.0: Governo Federal alerta para fraudes em site falso

Um site falso que imita páginas oficias para aplicar golpes em pessoas interessadas em participar do Desenrola Brasil, de renegociação de dívidas

Desenrola 2.0 começa a valer nesta terça-feira (5) (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Governo Federal publicou um alerta sobre um um site falso, que imita páginas oficiais do Ministério da Fazenda, e que está sendo utilizado para aplicar golpes em pessoas interessadas participar do Novo Desenrola Brasil, programa federal de renegociação de débitos.

Segundo as informações federais, divulgadas na última sexta (15), na página fraudulenta, o usuário é informado de que poderá “limpar o nome” em até cinco dias.

Além disso, o site também solicita a consulta de CPF para verificar uma suposta elegibilidade ao programa e utiliza um chat para coletar informações sobre o tipo de dívida, como cartão de crédito.

Os golpistas condicionam a renegociação ao pagamento de uma taxa e solicitam transferências via Pix sob a justificativa de “taxas administrativas” e “processamento eletrônico”.

“O Ministério da Fazenda alerta que não existe cobrança de taxa para participar do Novo Desenrola Brasil. Os interessados devem procurar diretamente os bancos e instituições financeiras com as quais possuem dívidas para verificar as condições de renegociação”, destaca trecho do avisoç

No também chamado “Desenrola 2.0”, as renegociações podem incluir redução de juros e descontos sobre o valor de dívidas para quitação dos débitos.