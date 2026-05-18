'Estamos no caminho certo', diz goleiro após segunda vitória consecutiva do Santa Cruz

Thiago Coelho, goleiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O clima no Tricolor do Arruda ganhou novos ares após o último final de semana. A vitória do Santa Cruz por 2 a 0 sobre o Volta Redonda, na Arena de Pernambuco, válida pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, não apenas garantiu três pontos fundamentais, mas também selou o que o elenco vem chamando de "virada de chave" na competição.

Em entrevista após o confronto, o goleiro Thiago Coelho ressaltou que o grupo nunca deixou de se empenhar, mas reconheceu que era necessário mudar a atitude para reencontrar o caminho das vitórias.

“Eu acho que a gente percebeu que tinha que mudar a atitude. Tínhamos que dar uma resposta à torcida e pra nós mesmo principalmente. E aconteceram mudanças, mudanças de comando, dentro da equipe. E eu falei que não estava faltando empenho. Às vezes é uma fase que a gente tem que passar pra chegar nesse momento aqui agora e desfrutar”, desabafou.

O arqueiro também destacou a evolução gradual da equipe tricolor nas duas últimas rodadas (triunfos sobre Inter de Limeira e Volta Redonda) e demonstrou confiança na sequência.

“Nossa melhora está sendo progressiva. Claro que ainda temos muito a melhorar, mas estamos no caminho certo. Vencendo, a confiança cresce para trabalhar durante a semana. Esperamos manter essa boa fase pelo maior tempo possível”, destacou.

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Evolução progressiva e o G8 à vista

Com o resultado positivo, o Tricolor deu um salto importante na tabela de classificação. A equipe subiu para a 9ª posição, somando 10 pontos e encostando de vez no G-8, a zona de classificação para a próxima fase do torneio.

Próximo compromisso

O elenco do Santa Cruz inicia a preparação para o próximo desafio, que será longe de seus domínios. No próximo sábado (23), às 17h, a Cobra Coral visita o Maringá, no Estádio Willie Davids, no Paraná. O confronto é visto como um "jogo de seis pontos" para consolidar a reação tricolor e entrar definitivamente no grupo dos oito primeiros colocados.

