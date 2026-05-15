O homem foi detido na madrugada desta sexta-feira (15) após invadir o prédio da Secretaria da Fazenda Estadual, no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

Homem é preso após invadir a Secretaria da Fazenda em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco (Foto: Google Street Views)

Um homem foi detido na madrugada desta sexta-feira (15) após invadir o prédio da Secretaria da Fazenda Estadual, no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º Batalhão foram acionadas após a denúncia de que um homem teria invadido o edifício. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a entrada lateral do prédio havia sido arrombada.

Durante as diligências, um suspeito foi localizado e detido nas proximidades. Segundo a corporação, ele portava uma faca presa à cintura.

Ainda conforme a PM, o homem informou que entrou no prédio com a intenção de procurar materiais recicláveis.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a faca apreendida, para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde o caso foi registrado.

O que diz a PM

Em nota, a Polícia Militar, por meio do 14º BPM, informou que na madrugada desta sexta (15), foi acionada para averiguar uma denúncia de invasão a um imóvel da Secretaria da Fazenda Estadual, no Centro de Serra Talhada/PE.

“No local, o suspeito informou que sua intenção era procurar materiais recicláveis. Na abordagem pessoal, uma arma branca foi localizada. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Serra Talhada para adoção das medidas cabíveis”, destacou a corporação em nota.

