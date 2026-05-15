Vídeo: homem invade loja e rouba televisão em Garanhuns, no Agreste

O roubo foi realizado na madrugada desta quinta-feira (14), em um estabelecimento comercial no bairro Viana e Moura, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco

Vídeo mostra homem invadindo loja e roubando televisão em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco (Reprodução/Redes)

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que um homem arromba a porta de um estabelecimento comercial e furta uma televisão durante a madrugada desta quinta-feira (14), no bairro Viana e Moura, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

De acordo com as imagens, o suspeito chegou por volta de 00h30 a uma galeria localizada na Rua Edival Muniz Barreto, nas proximidades da divisa com o bairro Dom Hélder Câmara.

Durante a ação, o homem utiliza um objeto para forçar a fechadura da porta de vidro de uma das lojas até conseguir quebrar a estrutura e entrar no imóvel.

Após invadir o estabelecimento, identificado como TCNET, o suspeito pega uma televisão que estava logo na entrada da loja e, em seguida, deixa o local carregando o aparelho.

As gravações também mostram o rosto do homem com relativa nitidez, o que pode auxiliar no trabalho de identificação realizado pela polícia.

Até o momento, ninguém foi preso.

Procuradas pela reportagem, as Polícias Militar e Civil informaram que, até o momento, não há registro oficial da ocorrência.

