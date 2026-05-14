Homem que perdeu esposa e bebê em deslizamento morre duas semanas após tragédia em Olinda

Fábio havia escapado com vida da tragédia em Passarinho, durante as chuvas do início de maio

Fábio perdeu a esposa e o filho de seis meses em um desalizamento de terra em Olinda durante fortes chuvas (Foto: Reprodução/Instagram)

Um dos sobreviventes ao deslizamento de uma barreira que matou a esposa e o filho de seis meses no bairro de Passarinho, em Olinda, durante as fortes chuvas no início deste mês, morreu após apresentar problemas de saúde. Identificado como Fábio Pimentel Barros, de 25 anos, ele havia sido resgatado com vida da tragédia registrada no dia 1º de maio e ajudou nas buscas pela família.

Fábio trabalhava como vendedor de bananas no bairro Beberibe, na Zona Norte do Recife. Ele apresentou mal-estar e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta na quarta-feira (13), um dias antes de morrer.

"A família está em choque porque ainda vai fazer 15 dias que a gente perdeu duas pessoas em um deslizamento. Fábio era uma pessoa muito boa, um trabalhador. Sempre correu atrás do que é dele, sempre lutou pela família dele, tanto é que deu o máximo para salvar o filho e a mulher", contou a cunhada da vítima, Isabela dos Santos

De acordo com a UPA de Nova Descoberta, "apesar das medidas de suporte avançado adotadas e dos esforços da equipe multiprofissional, o quadro de saúde apresentou rápida piora, evoluindo para óbito no início da manhã desta quinta-feira (14/05)."

A causa da morte, entretanto, ainda não foi confirmada oficialmente. O Diario de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) e aguarda posicionamento sobre o caso.

O velório e sepultamento estão marcados para a manhã de sexta-feira (15), no Cemitério de Águas Compridas, em Olinda.

Tragédia em Passarinho

A esposa de Fábio, Bruna Karina da Silva, de 20 anos, e o filho do casal, de apenas seis meses, morreram após o deslizamento de uma barreira atingir a residência da família, no bairro de Passarinho.

As vítimas chegaram a ser consideradas desaparecidas e foram procuradas ao longo de todo o dia pelo Corpo de Bombeiros. Os corpos foram localizados sob os escombros já sem vida, na sexta-feira (1º).

Segundo os bombeiros, outras cinco pessoas também foram atingidas pelo deslizamento, mas conseguiram ser resgatadas com vida ainda durante a manhã.

Após o resgate, os corpos de Bruna e do bebê ficaram sob responsabilidade do Instituto de Criminalística (IC).